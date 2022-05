María Pagés i El Arbi El Harti estrenen al Liceu 'Yo, Carmen'

'De Scherazade a Yo, Carmen' de María Pagés i El Arbi El Harti es podrà veure al Liceu des del 27 de maig fins al 3 de juny. Si l'any 2014 la bailaora reivindicava l'empoderament de les dones amb una evocació quotidiana del personatge de la 'Carmen' de Bizet, la nova coreografia flamenca de Pagés parteix de l'actual "regressió general de la societat", i és una representació de la por al que pot venir.

La parella artística incorpora la figura del personatge de la cultura oriental Sherezade, símbol del poder de la paraula com a antídot a la violència i la intolerància. 11 bailaoras i set músics en directe expliquen aquesta aventura en onze escenes.

La nova coreografia torna a posar sobre l’escenari una dona lliure i sense pors ni convencionalismes, però ara el motor de l'espectacle és "la por al que està passant, i al que pot passar, perquè ens l'estem jugant", en paraules d'El Harti.

El co-director de l'espectacle i parella de Pagés ha concretat que l'espectacle s'interroga sobre l'origen de la violència i de l'odi als altres . En clau més política, hi aflora la inquietud dels creadors sobre què està fent que els valors de la societat del benestar estiguin avui amenaçats per la pèrdua dels "equilibris" sorgits després de la Segona Guerra Mundial.

Sherezade i altres mites femenins

La incorporació de Sherezade funciona a l'obra "com a síntesi d'altres veus", mites femenins com Medea, Safo de Lesbos, Athos, Bernarda Alba, i fins a Carmen. "Dones que estan allà, mites que d'alguna manera han influït, per bé o per mal, en la nostra societat i en la transmissió de valors", enumerava Pagés aquest matí. A través del seu llegat, però principalment de la figura de Sherezade (de Les mil i una nits), l'obra es pregunta sobre "per què matem" i com la paraula, el diàleg i l'escolta poden conduir a l'empatia i a evitar la violència.

La música de De Scheherazade a Yo, Carmen recorre un diàleg entre la música clàssica i flamenca, interpretada per un quartet de corda i percussió, acompanyat per dues veus flamenques.