L'Agència Tributària de Catalunya ha aconseguit fer aflorar 338 milions d'euros procedents del frau fiscal durant 2021. Suposa un augment del 55 % respecte a l'exercici anterior i representa, novament, un màxim històric.

Fruit de les prop de 53.000 actuacions practicades per la hisenda catalana, s'ha aconseguit posar al descobert el frau procedent de l'impagament dels imposts. El més quantiós va ser el de successions i donacions que aplega un 43 % de l'import assolit, 146 milions. El segueix del de Patrimoni, amb 100 milions. Finalment, l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, amb 86 milions d'euros, suposen una quarta part del total aflorat.

"La nostra intenció és fer de Catalunya un infern per als defraudadors fiscals, no un infern fiscal , sinó per als defraudadors fiscals. Posarem tots els mitjans necessaris per a combatre comportament més insolidari que es pot donar", ha afegit.

L'objectiu del pla de prevenció del frau fiscal, segons ha explicat el conseller d'Economia, Jaume Giró, és que Catalunya esdevingui “un infern per als defraudadors” . En canvi, a Espanya, segons Giró, els impostos “serveixen per finançar activitats soterrades i intervenir en processos electorals”.

Giró ha defensat que no s'ha inventat res més eficient que els impostos per a combatre la desigualtat . En aquest sentit, ha advertit que si es creu en l'estat del benestar i en la igualtat d'oportunitats, "pagar impostos no és una obligació sinó un deure".

Deslocalitzacions

D'altra banda, l'agència tributària catalana va practicar 45 liquidacions per un import de 28,7 milions d'euros per fets impositius no declarats per canvis de residència ficticis. 20 són deslocalitzacions fictícies a altres comunitats autònomes per un import de 1,2 milions d'euros. La resta són deslocalitzacions fictícies a l'estranger per un import de 27,5 milions d'euros.

També es van fer 99 requeriments d'informació per canvis de residència fiscal i s'han practicat 14 liquidacions per un import 22,1 milions d'euros per béns situats a l'estranger.