Cómo los envases de plástico perjudican tu salud

Está claro que los envases de plástico y, sobre todo los de un solo uso, ponen en riesgo la salud del medio ambiente. Pero, además, también tienen efectos deletéreos sobre nuestra propia salud. Por ello, se acaba de aprobar en el Congreso de los Diputados una nueva ley de residuos: “Esta ley intenta poner al día la gestión de residuos en nuestro país, con especial énfasis en la prevención, intentando generar menos residuos para no tener que tratarlos posteriormente. De esta manera, se aumentará la protección del medio ambiente y de los consumidores”, explica Ethel Eljarrat, investigadora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, que ha colaborado en la elaboración de esta ley.

¿Qué cambiará con la nueva legislación?

- Se prohibirán los plásticos de usar y tirar como las pajitas, los platos o los bastoncillos de los oídos, entre otros.

- Se pondrán en marcha los sistemas de depósito, devolución y retorno, una práctica que ya existe en otros países europeos.

- Se impulsará la venta a granel, de manera que los supermercados tendrán que dedicar al menos un 20% de sus superficies a la venta de productos sin embalaje.

- Los establecimientos de hostelería estarán obligados a ofrecer agua del grifo sin coste.

- Se prohibirá el uso de dos sustancias tóxicas en los envases de plástico (ftalatos y bisfenol A), pues estas migran del envase al alimento con facilidad.

“El bisfenol A ya se prohibió en el año 2011 en la Unión Europea para la fabricación de biberones y juguetes infantiles, y posteriormente se vetó su uso en cualquier envase de alimentos que fuera destinado a niños de cero a tres años”, apunta Eljarrat.

La evidencia científica indica que tanto los ftalatos como el bisfenol A son disruptores endocrinos, lo que significa que alteran nuestras funciones hormonales. Otros de los problemas asociados son el cáncer de próstata, la diabetes, la obesidad, la reducción de la fertilidad e incluso problemas de aprendizaje en los niños.

“Aunque la exposición a estas sustancias no provoca efectos adversos inmediatos, sí que produce toxicidad crónica, incluso en concentraciones muy pequeñas”, destaca la investigadora.

La nueva ley no permitirá utilizar estos compuestos en materiales nuevos, pero se ha dado de margen hasta 2030 para reciclar envases que los contengan. Eljarrat señala que “el problema va a llegar a las plantas de reciclaje a la hora de discernir qué residuos tienen presencia o no de estos compuestos". Para ello, propone que los envases vayan etiquetados de tal manera que se vea claramente cuál contiene ftalatos y/o bisfenol A.