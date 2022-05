Hi ha tatuatges que no només compleixen funcions estètiques. Són dissenys que van més enllà de tapar la pell; també tapen alguna part de la memòria. I, en aquesta tipologia de tatuatges, Desideratum Tattoo Studio és un expert. Per conèixer sobre la seva tasca la Flora Saura parla amb la Núria Matamala, comanager d'aquest estudi liderat només per dones i per a dones. Matamala explica que, al centre, arriben històries de tota mena, però, sobretot, de dones que han patit algun tipus de maltractament per part de les seves parelles. Amb aquestes històries, el centre pretén tancar-ne el cercle i posar punt final a aquesta etapa de maltractament. I és que hi ha dones que tenen cicatrius a la pell a conseqüència de la violència que han patit i el que busca Desideratum Tattoo Studio és "transformar una part del cos que potser és lletja en una part del cos bonica que puguin ensenyar amb llibertat".

Tatuatge de Desideratum Tattoo Studio RTVE Catalunya

Les cicatrius d'aquestes víctimes no només són degudes a la violència. Els mateixos tatuatges realitzats en una altra època de la vida també són cicatrius: és el cas d'aquelles dones que, amb el pas del temps, es penedeixen d'haver-se tatuat el nom del seu abusador o qualsevol altre símbol que els hi recordi. "No volen aixecar-se cada dia i veure en el seu propi cos un record del maltractador", explica Matamala. És per això que un altre vessant de Desideratum Tattoo Studio és la realització de covers bonics i acolorits que les mateixes víctimes poden escollir i modificar. Les persones que han passat etapes de la seva vida en què s'han autolesionat també tenen cabuda l'estudi. "Una vegada acaben amb aquest període, l'han superat i són capaces de fer el pas, tapem aquestes cicatrius d'autolesió".

Tatuatge de Desideratum Tattoo Studio RTVE Catalunya

Finalment, un altre tipus de clientela que passa per l'estudi a la recerca d'esborrar la memòria són les dones que han patit un càncer de mama i que no se senten completes. "Es miren al mirall i els falta aquella part que els fa sentir dones", explica Matamala. És per això que les ajuden a sentir-se completes creant tatuatges de mugrons que són molt realistes o bé amb tatuatges originals que tapen les cicatrius. I és que, per a Matamala i per a Desideratum Tattoo Studio, la concepció del tatuatge és la de "l'empoderament de la dona perquè faci el que realment vol".