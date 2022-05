¡Ya está aquí el tráiler de la tercera temporada de The Umbrella Academy! Después de dos años de espera los fans de esta serie de Netflix acaban de recibir las primeras imágenes de una temporada que promete estar llena de sorpresas. El próximo 22 de junio aterrizan en la plataforma de streaming diez nuevos episodios de The Umbrella Academy. Por lo que por fin podremos conocer que ha sido de los siete hermanos Hargreeves. Y es que por culpa de la pandemia, los fans de esta famosa academia han tenido que esperar dos años para que la tercera temporada viera la luz.

The Umbrella Academy es una serie de superhéroes que ha sido el resultado de la adaptación de la serie de cómics conocida con el mismo nombre. Gerard Way, el cantante de la banda My Chemical Romance, es el autor de la historia que cuenta con las ilustraciones de Gabriel Bá. El éxito de los cómics le sirvieron a Way para conseguir en 2017 firmar con Netflix para adaptar la historia a televisión.

La serie está ambientada en un universo en el que 43 mujeres de todo el mundo dan a luz de forma simultánea el 1 de octubre de 1989 a las 12 horas a pesar de que ninguna de ellas había mostrado síntomas de embarazo hasta el momento. Siete de esos niños son adoptados por el multimillonario Reginald Hargreeves, quien los convierte en un equipo de superhéroes a los que él llama “The Umbrella Academy”. Hargreeves les da a los niños números en lugar de nombres, pero eventualmente son nombrados (excepto Número 5), como Luther, Diego, Allison, Klaus, Ben y Vanya. A lo largo de los episodios de la serie podemos ver la lucha de los siete hermanos quienes intentan evitar un inminente apocalipsis que destruirá a la humanidad por completo.

The Umbrella Academy se ha convertido en una serie de culto, y sus fans han sido muy pacientes los dos últimos años esperando por nuevos episodios. Pero hoy por fin hemos podido ver el tráiler de la esperada tercera temporada. Y con la fecha de estreno cada vez más cerca los fans de los hermanos Hargreeves en breves comprobarán si la espera ha merecido la pena.

ALERTA SPOILER. ¿Cómo dejamos a los hermanos de The Umbrella Academy? La última temporada de The Umbrella Academy acabó con una gran sorpresa. Y es que Vanya, Allison, Luther, Diego, Klaus, Ben y Five pensaban que su pesadilla de viaje al pasado había terminado, pero resulta que se habían vuelto a equivocar al viajar en el tiempo. Al final de la segunda temporada vimos como los hermanos Hargreeves terminaron en el tiempo presente de una realidad alternativa. Y es que "The Umbrella Academy" ya no existía como tal, y en su lugar está "The Sparrow Academy", cuyos miembros son versiones alternativas de los héroes principales. En el último episodio de la segunda temporada pudimos ver en una visión de Vanya como Harlan estaba en problemas por culpa de los poderes que obtuvo a partir de que Número 7 le hiciera el boca a boca. Esto hace que los Hargreeves vuelvan a la granja de Sissy, donde luchan por última vez con la Comisión y logran vencer a la Encargada. De esta manera, Herb se convierte en el nuevo líder de la Comisión y permite que los miembros de la Academia utilicen uno de sus maletines para volver a su tiempo. En el viaje de vuelta a casa hubo algún problema por lo que los hermanos acaban en el año 2019 de una realidad alternativa. De esta manera, la tercera temporada promete ser de lo más interesante debido a que la pandilla de hermanos deberá de averiguar la manera de volver a su mundo y evitar que se produzca el apocalipsis que provocará el fin de la humanidad.