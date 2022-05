El saló monogràfic Graphispag torna a Fira de Barcelona aquesta setmana i aprofitem l'oportunitat per a recuperar de l'arxiu històric de TVE Catalunya les imatges que en mostren l'evoució radical del sector de la impressió i l'embalatge. També n'ha canviat el nom: l'antoc Graphispack passa a ser Graphispag perquè inclou també les arts gràfiques.

El costum arrelat a Catalunya de fer fires generals o sectorials ens permet fer un repàs en imatges d'aquest saló des del primer any que es va celebrar, el 1966. Imatges que deixen ben palesa l'evolució del sector: la maquinària, els sistemes per imprimir llibres o fulletons, l'empaquetat, el disseny o la personalització d'objectes. Fins a l'arribada dels primers ordinadors, internet i les noves tecnologuies que ho han capgirat tot.

Graphispack i Graphispag són fires molt importants, perquè tot producte que es comercialitza necessita un embalatge i tot embalatge, una impressió.

Un passeig per la impressió mecànica

L'enregistrament més antic de la llavors anomenada fira Graphispack és del seu primer any, 1966. Les imatges provenen del NODO i son en blanc i negre. El més destacat són les màquines d'impressió de llibres i l'etiquetatge d'ampolles de beguda. Un saló on l'electrònica és imprescindible.

Aquesta primera cita a Fira de Barcelona va ser molt important pel sector: va aconseguir reunir 1.500 expositors de 17 països.

01.18 min Graphispack 66 en Barcelona

D'aquest primera fira del 1966 en tonem a veure imatges el 1969 en els informatius de TVE perquè per primera vegada se celebra a Barcelona el 'Comité Directivo del Salón Internacional del Envase de Artes Gráficas y Embotellado' que prepara el següent saló, Graphispack 70.

00.44 min Por primera vez se reúne en Barcelona el Comité Directivo de Graphispack

Graphispack 70 rep ja visitants d'arreu del món. En continua destacant la mecanització, que cada cop fa els processos més senzills per als treballadors.

00.50 min Salón del Envase y Embalaje y de las Artes Gráficas Graphispack 70 en Barcelona

De Graphispack 74, quatre anys més tard, només es conserven imatges de la visita del ministre de 'Planificación y Desarrollo'. En aquella dècada era costum filmar les visites de les autoritats i fer-ne una notícia gairebé més important que no l'acte al que assistien.

00.39 min Graphispack 74 en Barcelona

El 1981 és Jordi Pujol, que fa un any que ha estat nomenat president de la Generalitat, qui inaugura el saló. A Graphispack 81 hi destaquen expositors d'arts gràfiques tradicionals catalanes, com ara l'estand del Museu Molí Capellades. També hi és present el diari La Vanguardia, llavors el de més tirada a Catalunya, que celebra el seu centenari. Les imatges ja són en color i s'emeten al programa en català 'Revista del diumenge', des de Miramar. Desgraciadament, no se'n conserva el so original.

La maquinària del saló continua sent purament electrònica, però ja es pot apreciar que els anys passen i la tecnologia avança.