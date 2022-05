Milers de taxistes col·lapsen el centre de Barcelona

Uns 3.000 taxistes han iniciat aquest dimecres una marxa lenta pel centre de Barcelona que ha començat a les 10 h del matí i ha tallat la Gran Via. Convocats per Élite Taxi, el Sindicat del Taxi de Catalunya i l'Agrupació Taxi Companys, demanen a la Generalitat que s'apliqui la proporció d'una VTC per cada 30 taxis davant la finalització de la moratòria del decret Ábalos. La protesta compta amb un gran suport pel fet que s'han sumat totes les associacions del gremi. A més, hi participen taxistes de tota Catalunya.

La mobilització va acompanyada d'una aturada total del servei de quatre hores que finalitzarà a les 14 h del migdia a tot el territori català. Serà en aquest moment quan, a Barcelona, els taxistes es reuniran a les portes del Parlament amb els grups parlamentaris per traslladar-los les seves demandes. A banda de l'acció al centre de Barcelona, el sector també ha instal·lat piquets informatius en els aeroports, a les estacions de Sants i del Nord, i a diversos hospitals.

Per què es manifesten? El sector del taxi demana que es mantingui la regulació dels vehicles amb lloguer de conductor a Catalunya amb la finalització del decret Ábalos. Amb la fi d'aquesta moratòria a l'octubre, implica que les VTC no podran circular en zones urbanes i seran les comunitats autònomes les que tinguin les competències sobre això. Per això els taxistes manifesten ara, perquè queda poc perquè s'acabi i temen que la Generalitat no ho apliqui. El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha insistit que els partits polítics "s'han de posicionar" respecte a aquest fet i demana que no s'apliqui el mateix model que a Madrid. "Ens sembla estrany que els partits d'esquerra i independentistes, que sempre condemnen les polítiques d'Isabel Díaz Ayuso, vulguin imposar el mateix model aquí", ha expressat. “�� Tito Álvarez, portaveu d'@Elite_TaxiBcn, avisa: "No aguantarem més abusos de cap administració".



��️ Afirma que, si no s'aplica l'equilibri d'una VTC per cada 30 taxis, "hi haurà conflicte" | @RTVECatalunya



�� https://t.co/uEsTYhQSIb pic.twitter.com/HvHadZhJPj“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 18, 2022 En aquest sentit, Álvarez ha afegit que les notícies que tenen és que la Generalitat "vol blanquejar les 4.000 llicències VTC que hi ha a Catalunya". "No ho permetrem", ha avisat. I ha advertit que, si no es respecta aquest equilibri, "hi haurà conflicte". Per la seva banda, el president del Sindicat del Taxi de Catalunya, Luís Berbel, ha lamentat que els quatre anys de moratòria "els ha hagut de pagar el sector del taxi", perquè les VTC "se salten les normes de forma constant".

Recorregut La marxa lenta ha començat a la plaça Universitat i recorrerà Gran Via i el passeig de Sant Joan, fins a arribar al Parc de la Ciutadella, a les portes del Parlament de Catalunya, on està previst que finalitzi l'acció. A la una del migdia, els representants del sector es reuniran amb els grups parlamentaris per traslladar-los les seves demandes i posteriorment oferiran una roda de premsa des del mateix Parlament. Segons els organitzadors, la mobilització a Barcelona compta amb 4.000 taxistes Uns 4.000 taxis participen en la marxa, segons fonts dels sindicats de taxistes. Una protesta que pretén ser multitudinària, igualant el seguiment de la qual va tenir lloc fa quatre anys, quan va esclatar la tensió per l'auge dels VTC. Al capdavant de la manifestació es troba la Titoneta, una furgoneta amb grans altaveus i pancartes que rep el nom del líder de l'Élite Taxi (Tito Álvarez).