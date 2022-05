Chanel: "Sin el trabajo de todos lo que sucede en el escenario no brilla igual"

Tras el éxito en la gran final del festival de Eurovisión, Chanel brilla con luz propia. Ha logrado situarse en el palmarés gracias a su energía, su profesionalidad y un equipo que la completa a la perfección. Una actuación, seguida por millones de espectadores, en la que nuestra representante, se comió el escenario, arropada por su elenco de bailarines envueltos en una cortina de pirotecnia y luces vibrantes que hicieron las delicias de los espectadores a golpe de abanico.

Un espectáculo que finalizó con los gritos de júbilo al sonar el último acorde sobre el escenario. Una noche en la que los nervios, la ilusión y la esperanza de lograr la victoria renacieron, alcanzado un tercer puesto histórico: "Sin el trabajo de todos lo que sucede en el escenario no brilla igual. Para mí el trabajo de equipo es fundamental. Soy la misma desde el inicio del concurso a ahora. No me gusta quejarme, soy una persona muy positiva", ha asegurado la cantante en el plató de 'La Hora de la 1'.

“�� @ChanelTerrero : "Hemos demostrado con el tiempo que ha sido a base de constancia, de trabajo y de ilusión y seguimos en eso"#LaHoraChanel



��#LaHora17M



�� https://t.co/9k8zsHR5nu pic.twitter.com/ibIyBojGdf“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) May 17, 2022

"En cuanto bajamos del escenario, pensamos que habíamos ganado" Chanel ha recordado cómo ese sintió tras realizar su actuación: "Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer al subirnos al escenario y para nosotros ya habíamos ganado. Trabajamos durísimo durante muchos meses y durante toda nuestra vida. Todos los que nos subimos al escenario somos bailarines profesionales y eso no es de cuatro meses, es de una vida entera", ha afirmado la artista. Además, la representante española ha querido compartir el ritual previo que realiza el equipo antes de salir a triunfar: "Nosotros siempre nos reunimos antes de salir al escenario y tenemos unas palabras de unión, para que seamos uno. En muchos ensayos controlaba hasta la última respiración, me fijaba en todas las caras, pero el día de la final nos subimos al escenario y en el círculo dijimos: esto está hecho y hay que disfrutarlo", ha relatado.