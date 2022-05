Barcelona prohibeix noves residències d'estudiants al centre

L'Ajuntament de Barcelona preveu aprovar un pla urbanístic per limitar la creació de noves residències estudiantils al centre de la ciutat per evitar la seva concentració. Es tracta d'una modificació del Pla General Metropolità que prohibirà que es puguin construir en terrenys reservats a equipaments amb l'objectiu de promoure els habitatges destinats als col·lectius vulnerables. Així, es regularà la ubicació de les residències d'estudiants, la distància entre elles i la seva capacitat, segons la tinenta d'alcaldia, Janet Sanz.

“També es regularà l'increment de les residències d'estudiants per evitar la saturació de determinades zones. ➕ L'aprovació de la MPGM anirà acompanyada de la tramitació d'una ordenança per fer-ne assequibles els preus. ℹ️ https://t.co/MlTGY5ufkn pic.twitter.com/cn19NqxXnV “

L'ajuntament vol així garantir el descans i la vida quotidiana dels veïns. A més, Sanz ha explicat que es preveu aplicar una rebaixa del 30 al 50 % dels preus de les habitacions dobles i individuals. L'aprovació provisional d'aquesta modificació se sotmetrà al ple municipal el 27 de maig. La proposta s’adapta al decret llei del 2019 de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Promoure la promoció privada pels col·lectius vulnerables

El document ordena que les noves residències hauran d'estar destinades a persones amb necessitats temporals, com ara joves, gent gran o col·lectius en situacions de vulnerabilitat. Estaran destinats també, entre altres, a l’assistència sanitària, per a persones acompanyants de menors o malalts dependents amb malalties de llarga durada, persones que necessiten aïllament o persones amb tractaments de llarga o mitja durada que no necessiten ingrés hospitalari.

En concret, les que estiguin permeses no podran superar les 350 placés i tindran radis de densitat per evitar la saturació. La iniciativa vol donar resposta a l'increment del 25% de les residències d’estudiants privades en sòls d’equipament en els últims anys. De fet, actualment hi ha 79 residències a la ciutat amb 13.800 places ubicades en sòl d’equipament i en sòl de zona (no qualificat d’equipament). En total, hi ha 39 residències en sòl d'equipament, que ocupen 13 hectàrees amb 10.000 places. Sanz ha lamentat que "el mercat ha anat a construir residències en sòl d'equipament perquè és més barat".