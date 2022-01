Tots els partits del Parlament excepte Vox han entrat al registre de la cambra una proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme a Catalunya, proposta elaborada per diversos juristes de la UB i la UAB juntament amb entitats socials que es dediquen a aquesta problemàtica.

La llei preveuria garantir a totes les persones sense llar, unes 18.000, un "espai residencial digne" en dos anys i un habitatge d'inserció social en cinc anys. La llei considera un espai residencial digne un lloc on s'hi pugui accedir les 24 hores del dia i que tingui condicions de vida privada. A més, es garanteix a tothom un títol de transport, bugaderia, consigna, dutxa i serveis funeraris bàsics.

Es tracta d’una proposta impulsada des del món acadèmic, que ha dirigit Antoni Milian i Massana, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i en la que hi han participat, entre altres, Vicenç Aguado i Cudolà, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona (UB). La proposta de text ha comptat amb el suport i la implicació plena d’entitats socials que es dediquen a la defensa dels drets de les persones sense llar com Assís Centre d’Acollida, Fundació Arrels, Càritas Catalunya, la Comunitat de Sant’Egidio i Sant Joan de Déu Serveis Socials.

El catedràtic de dret administratiu de la UAB, Antoni Milián, recorda a Ràdio 4 que després de fer un seguiment de persones sense llar, va decidir situar el dret al seu servei.

Espai residencial digne

Aquesta proposta de llei, de 49 articles i 22 disposicions addicionals i finals, es fixa en la realitat de les persones que viuen al carrer a Catalunya i en aquelles que passen la nit a recursos nocturns o que viuen en equipaments específics per a persones sense llar. L'objectiu és regular per llei les actuacions i els serveis que les administracions públiques haurien de portar a terme al territori català per garantir els drets de les persones sense llar i per erradicar aquella situació. Es garantirà un espai residencial digne: una pensió, un hotel, un alberg, establiments residencials o habitatges d'inserció social.