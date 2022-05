Tres persones han mort en un incendi a Santa Coloma de Gramenet i diverses persones més han resultat ferides, una d'elles greu. L'incendi s'ha declarat de matinada i ja està extingit pels Bombers. Segueixen investigant les causes al lloc on s'ha iniciat el foc, però les primeres evidències indiquen que podria haver estat intencionat.

L’avís ha arribat a les 04.29 hores i informava de l’incendi a un immoble al número 23 del carrer Sant Joaquim, a tocar del Teatre Segarra, segons ha informat l'Ajuntament de Santa Coloma. Immediatament, s’hi han desplaçat 10 dotacions terrestres de Bombers.

En arribar de matinada, els Bombers han localitzat un incendi, les causes del qual es desconeixen, que afectava la sala de comptadors de l’edifici, a la planta baixa, així com la segona planta .

Tres víctimes mortals i diverses persones ferides, una de gravetat

Al replà del primer pis s’ha localitzat el cos sense vida d’una persona. Més amunt, al replà de la segona planta, s’ha localitzat la segona víctima mortal. La tercera persona sense vida s’ha localitzat dins de l’habitatge afectat.

A la part posterior d’aquest mateix pis, han trobat una dona amb cremades al cos, que ha estat extreta de l’habitatge i transferida al personal sanitari de Bombers i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que l’ha evacuada en estat crític a l’Hospital de la Vall d’Hebron.

Els Bombers ja han extingit les flames i, en un primer moment, l'edifici de tres plantes no tindria danys estructurals. El consistori ha activat el servei d'atenció social per als veïns de l'immoble. El Consistori ha agraït el treball de tots els cossos d'emergència i ha demanat màxim respecte per la investigació dels fets.