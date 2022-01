Un home i 300 animals moren en dos incendis a Barcelona

Un home de 56 anys ha mort i dues persones han quedat ferides en l'incendi d'un pis al barri de les Corts, a Barcelona. Els bombers han trobat la víctima a l'habitatge on s'han originat les flames, al primer pis de l'edifici situat al carrer Riera Blanca.

Els Bombers de Barcelona han aconseguit extingir el foc i han procedit a fer les tasques de ventilació. Fins a l'avinguda s'han desplaçat una desena de dotacions del cos. Els efectius han acudit al lloc després de rebre un avís dels veïns i del propietari de la finca. Un cop han arribat, tal com ha explicat el cap d'unitat dels Bombers de Barcelona, Víctor Molinet, han topat amb un incendi "molt desenvolupat", amb molt de "fum i temperatura" que els ha costat d'apagar.

Segon incendi mortal a Barcelona des de principis d'any

En entrar han localitzat una persona amb vida que han evacuat al portal. Allà el SEM li ha fet tasques de reanimació que, finalment, "no han resultat exitoses" i han certificat la seva mort. Han atès dues persones més per inhalació de fum: un veí amb patologies respiratòries que han donat d'alta in situ, i el propietari, que han derivat a l'Hospital Clínic.

Després de la revisió de l'edifici per part dels Bombers, s'ha pogut comprovar que no ha patit danys estructurals a conseqüència de l'incendi i totes les persones que han estat evacuades han pogut retornar als seus domicilis. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes del sinistre. És el segon incendi mortal a la capital catalana des de principis d'any.