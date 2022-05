Cap de setmana tràgic a les carreteres catalanes

Set persones han perdut la vida en accidents de trànsit a les carreteres catalanes des de divendres passat fins diumenge. Això marca un cap de setmana negre pel que fa a les xifres de sinistralitat, ja que representa el mateix nombre de morts que en tot el mes de març. En total, 57 persones han mort enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, el que suposa un important augment respecte al mateix període de l'any passat en què van perdre la vida 29 persones en accidents de trànsit.

Abril esdevé el mes amb pitjor sinistralitat d'aquest 2022 amb 4 de cada 10 víctimes. Barcelona ha estat la província amb més morts amb 24 víctimes mortals, seguida de Tarragona amb 14, Girona amb 12 i Lleida ocupa l'últim lloc amb 5 morts per accidents de trànsit. Tot i això, segons Trànsit, aquest cap de setmana s’ha registrat un 12% més de mobilitat.

Aquest cap de setmana han mort dos motoristes , en sortides de via i sense cap altre vehicle implicat, i quatre conductors de turisme . Hi ha hagut dos xocs frontals, presents en 4 de cada 10 accidents mortals a la xarxa viària, i una sortida de via amb un sol turisme implicat. Quatre dels cinc accidents s’han produït en la franja de tarda i la sinistralitat s’ha produït de forma molt dispersa, en cinc vies diferents.

Si ho comparem amb abans de la pandèmia, van perdre la vida 54 persones en 52 sinistres mortals fins a l’abril de 2019. Això implica que aquest any solament s'ha produït una víctima mortal més que durant el mateix període que fa tres anys . A més, gairebé la meitat de les 55 víctimes mortals d’aquest any s’han produït durant el mes d’abril, que esdevé el mes amb pitjor sinistralitat d’aquest 2022.

El Servei Català de Trànsit ha donat a conèixer que des de l’1 de gener fins al 30 d’abril d’enguany, 57 persones han mort en 48 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Durant el mateix període de l’any passat, van perdre la vida 29 persones en 29 accidents mortals . Cap destacar que en aquell moment hi havia les restriccions per la covid i que la mobilitat era menor.

Barcelona, la demarcació amb més sinistralitat

Si analitzem els morts per demarcacions, 24 s’han produït a Barcelona, 14, a Tarragona, 12, a Girona i 5 a Lleida. A la demarcació de Barcelona es produeix un augment tant respecte a l’any passat com el 2019. En el cas de Tarragona, l’augment es dona respecte a l’any passat, però respecte al trànsit prepandèmia hi ha una lleugera davallada. A la demarcació de Girona, es manté un creixement de la sinistralitat tant respecte al 2021 com el 201. A Lleida es manté una reducció de la sinistralitat vers l’època abans de la pandèmia.

Pel que fa als sinistres mortals, pràcticament en 4 de cada 10 la col·lisió és frontal, el 37,5% tots els sinistres.La via que ha concentrat més víctimes mortals durant aquests primers quatre mesos de l’any és l’AP-7, amb 10 morts. La franja d'edat d'entre els 55 i 64 anys és la que ha registrat més morts, seguida de les persones entre 35 a 44 anys i entre 25 als 34 anys.