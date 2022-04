Es disparen els accidents laborals a Catalunya

La xifra d'accidents laborals amb baixa a Catalunya s'ha disparat un 25% en els últims vuit anys. Una xifra que preocupa bastant i més quan els accidents mortals s'han incrementat un 38% respecte al 2013, segons l'informe 'La prevenció en el centre de la recuperació' presentat per la Unió General de Treballadors (UGT). El sector que més afectat s'ha vist ha sigut el de serveis, seguit del de construcció.

El nombre de treballadors que han mort a l'entorn laboral han passat dels 50 l'any 2013 als 69 l'any 2021. En aquest sentit, la UGT denuncia la precarietat en matèria de prevenció i reclama mesures efectives. A més, el sindicat assegura que existeix una forta "infradeclaració" de malalties professionals.

El sector dels serveis, el més afectat

El sector on més van augmentar els accidents va ser el dels serveis, un fet que el sindicat atribueix a la reactivació després de la crisi de la covid. L'any 2021, el sector serveis va sumar 57.695 accidents laborals amb baixa, un 26,5% més que l'exercici anterior.

El segon sector amb pitjor comportament va ser la construcció, on la xifra d'accidents amb baixa va augmentar un +15,3%. Pel que fa a la indústria, el nombre d'incidències van ser de 19.152, un 11,2% més en termes interanuals, mentre que en el cas de l'agricultura se'n van detectar un 9% més.

Per demarcacions, Barcelona es manté com el territori on més accidents de treball amb baixa es van detectar, amb un total de 64.362. La província amb el comportament més negatiu, però, és Tarragona, on el nombre d'accidents va disparar-se un 23,6%, fins als 9.620. Pel que fa a Girona, la quantitat d'accidents laborals amb baixa va incrementar-se un 16,9%, fins als 10.549, mentre que a Lleida la xifra va créixer un 15,9%, fins als 6.430.