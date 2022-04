Daniel Auster, hijo del famoso novelista Paul Auster, ha fallecido el pasado martes, según informa el diario The New York Post. Una sobredosis de drogas fue la causa de su muerte, tal y como aseguran fuentes policiales. Todo apunta a que se trata de un accidente, ya que la dosis que había ingerido era similar a la que normalmente consumía, aunque los últimos días no hayan sido nada fáciles para él ni tampoco para su entorno. El hijo del escritor se encontraba en libertad bajo fianza por cargos de homicidio involuntario por la muerte de su hija.

Una tragedia familiar detrás de otra. La noticia de la muerte de Daniel llega solo unos días después de su arresto. El hijo del novelista fue acusado de la muerte de su hija Ruby, de diez meses. La bebé falleció el 1 de noviembre del año pasado. Los equipos de emergencia respondieron a una llamada realizada al 911 desde su residencia en Brooklyn. Fue él mismo quien les alertó al no ser capaz de reanimarla por su cuenta. Cuando llegaron encontraron a la bebé inconsciente. En aquel momento la trasladaron de urgencia al hospital Metodista de Nueva York, donde no pudieron hacer nada por salvarle la vida, más que certificar su muerte.

“Paul Auster's son Daniel dead at 44 from accidental overdose https://t.co/o5sP7fOM53 pic.twitter.com/SriGDDGEvy“ — New York Post (@nypost) April 28, 2022

La autopsia concluyó que Ruby murió de una sobredosis de fentanilo y heroína, según las pesquisas de las autoridades. Sin embargo, fue imposible determinar cómo la pequeña ingirió las drogas. Más de cinco meses después de su fallecimiento, el pasado 15 de abril, las autoridades arrestaron a Daniel Auster, acusado de homicidio involuntario y homicidio por negligencia criminal.

A sus 44 años, la vida de Daniel Auster siempre estuvo marcada por los excesos y los problemas con la justicia. Tuvo su primer contacto con las drogas en la adolescencia. A finales de los 90 fue testigo del asesinato del traficante André Meléndez. Aunque él nunca estuvo implicado en el crimen, acabó declarándose culpable de haberle robado a Meléndez 3000 dólares.