La Borda guanya el premi Mies van der Rohe 2022

L'edifici d'habitatges cooperatius La Borda, impulsat pels veïns del barri de Sants i la cooperativa d'arquitectes LaCol, s'ha proclamat guanyador del premi Mies van der Rohe emergent 2022, el guardó d'arquitectura contemporània de la Unió Europea. Convertint-se en el primer edifici universitari en aconseguir-ho. El jurat ha destacat la qualitat ambiental d'aquesta obra d'Yvonne Farrel i Shelley McNamara, que ja van rebre el Premi Pritzker el 2022.

Al primer capítol de 'Planeta R', la Martina Klein va tenir l'oportunitat de visitar l'edifici i de parlar amb el Carles Baiges, sociòleg, arquitecte i soci de la cooperativa LaCol. Qui ens va explicar tots els detalls d'aquesta cooperativa d'habitatges en cessió d'ús que van impulsar els veïns del barri de Sants de Barcelona a Can Batlló.

Un edifici sostenible i no especulatiu

L'arquitecte i sociòleg destaca que és 'un edifici de 28 habitatges on l'estructura és de fusta. Per tant, té un impacte positiu en el medi ambient, ja que tenim el CO₂ capturat aquí a la fusta.' A més, 'té un disseny bioclimàtic i el pati és un recuperador de calor natural que proporciona ventilació als habitatges.' Així que no necessita ni calefacció ni aire condicionat.

El projecte defensa la vivenda no especulativa on 'no pots ser mai propietari. Pots viure, però no vendre o especular'. Són 'habitatges més petits, però amb espais en comú. Espais que, o tenim a casa, però no fem servir mai, com l'habitació de convidats o la sala d'estar, o que mai podríem tenir'.

Una de les primeres decisions que van prendre va ser no construir aparcament de cotxes. 'Estem fent un edifici de fusta i tots aquests números ens els estàvem carregant fent un forat sota terra i abocant tones de formigó per una cosa que, a sobre, és mobilitat no sostenible i que d'aquí a uns anys estarà desfasada'.

Les 28 famílies residents han fet una aportació inicial a la cooperativa i paguen una quota mensual per viure en aquests habitatges d'entre 40 i 78 metres distribuïts en sis plantes i més de 25 metres d'alçada, sent l'edifici construït amb estructura de fusta més alt d'Espanya.

