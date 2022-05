Chanel, a la conquista de Eurovisión 2022 con la potente 'SloMo'

Con la mirada puesta en el PalaOlímpico de Turín, sede de la 66ª edición del Festival de Eurovisión 2022, Chanel ha protagonizado este miércoles un gran evento de despedida en los Cines Callao de Madrid. Allí, la cantante y bailarina ha compartido con la prensa sus sensaciones a pocos días de viajar a la ciudad transalpina; y ha protagonizado un concierto muy especial en el que ha recibido el apoyo y buena energía de los fans y de algunos de los artistas que le han precedido en el certamen, como Azúcar Moreno, Rosa López, Ruth Lorenzo y Blas Cantó.

El gran evento no solo ha congregado en la plaza de Callao a fans de Eurovisión, sino también a seguidores de la serie ‘Cuéntame cómo pasó’ que, fiel seguidora del certamen europeo desde la victoria de Massiel en su primer capítulo, celebra su capítulo número 400. Una celebración que la ficción protagonizada por Imanol Arias y Ana Duato, no ha querido perderse. Y que han aprovechado, además, para desearle a Chanel toda la suerte del mundo en su aventura eurovisiva.

Callao, a ritmo de ‘Slo-Mo’

Una emocionada Chanel ha protagonizado una macro-fiesta de despedida en los Cines Callao de Madrid, que se ha convertido en el escenario perfecto para despedir a la representante española en Eurovisión y enviarle toda la buena energía para su actuación el 14 de mayo en la gran final.

Periodistas, fans y artistas se han reunido en un concierto en el que artistas eurovisivos de otras ediciones como Azúcar Moreno, Ruth Lorenzo y Rosa López, han interpretado sus grandes hits: ‘Bandido’, ‘Dancing in the rain’ y ‘Europe’s living a celebration’. Y Blas Cantó, nuestro representante en la última edición, ha acudido para cederle el testigo y desearle la mayor de las suertes: "Me inspiras mucho, eres increíble. Has hecho que brillemos de nuevo mucho más fuerte. Porque después de las nubes siempre sale el sol, y el sol eres tú", ha afirmado.

03.07 min Eurovisión 2022 - Chanel canta "Slomo" en su despedida

Azúcar Moreno, encargadas de inaugurar la fiesta a ritmo del mítico ‘Bandido’, con el que representaron a España en 1990, han dicho que no es necesario desearle suerte a Chanel porque derrocha talento: "Eres muy grande, de verdad". "A Chanel no hay que desearle suerte, porque tiene talento. Solo hace falta que Europa se dé cuenta", han añadido.

Por su parte, Rosa, que encandiló a Europa hace veinte años, le ha dicho: "Te veo con una seguridad que a mí me habría servido en muchos momentos de mi vida. Un artista, cuando se sube al escenario, entrega su vida entera, y Chanel lo hace de una forma extrema".

No podía faltar Ruth Lorenzo, que trabajó con Chanel en uno de sus videoclips: "No te puedes imaginar lo orgullosa que me siento de ti. Hagas lo que hagas, ya eres mi ganadora".