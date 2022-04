La dehesa ocupa tres millones y medio de hectáreas concentradas en el suroeste de la península, dos tercios en España, y otro tercio en Portugal, donde se le conoce como montano.

En Extremadura ocupa el 40% de su territorio y supone un paisaje único y genuino, una auténtica cultura -si entendemos como tal una forma de entender la vida en comunión con el entorno- que lleva tras de sí varios siglos de existencia. En total vienen a ser 1’4 millones de hectáreas de superficie adehesada, entre las provincias de Cáceres y Badajoz, con algo más de extensión en territorio cacereño.

El hombre decidió en la Alta Edad Media clarear el bosque mediterráneo y limpiarlo de matorral para optimizarlo como pastos. Entonces eran tierras de frontera entre los reinos cristianos y los musulmanes, permanentemente expuestos a los ataques propios de la llamada reconquista, y manteniendo parte del arbolado era más fácil defenderse. A medida que las fronteras se afianzaban, la dehesa permaneció como una forma de explotación agrícola y ganadera compatible con la biodiversidad original.

Debido al uso prioritario de la dehesa para la ganadería extensiva, la fauna principal la compone la cría de ganado ovino, caprino, ovino y el porcino ibérico, que convive con más de 20 especies de mamíferos y 60 de aves, algunas de ellas en peligro de extinción como el lince ibérico o el águila imperial.

En busca de soluciones

Solo la iniciativa de unos pocos se enfrenta a la deriva de la dehesa. Por un lado, desde INDEHESA se investigan e incentivan nuevas técnicas de explotación tanto agrícolas como ganaderas e incluso industriales, así como estudios para combatir la seca y otros problemas acuciantes. Por otro lado, los propietarios de fincas de dehesa buscan nuevas fórmulas con las que rentabilizar sus tierras, a la vez que se asocian para conseguir el reconocimiento de su singularidad y unas ayudas acordes a esa singularidad porque –sostienen- la dehesa no es únicamente bosque, ni únicamente agrícola, y mientras las instituciones no le concedan una calificación adecuada, las ayudas que puedan concederle no serán adecuadas ni suficientes.