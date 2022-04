El Día Mundial del Arte se celebra cada 15 de abril. Se conmemora el nacimiento del artista renacentista Leornado Da Vinci. Está considerado una de las mentes más lúcidas de la humanidad. En Documentos RNE recordaban unas palabras suyas en las que afirmó, pese a su genio, o quizás debido a él: “Aunque el ingenio humano realice invenciones diversas, respondiendo a un mismo fin con varios instrumentos, jamás hallará una invención más hermosa, ni más sencilla, ni más breve que la naturaleza, porque en ella nada falta y nada sobra”.

En Radio Nacional de España proponemos en este día un recorrido por diferentes puntos de nuestro país como Segovia, Hernani, Parque Natural Fragas do Eume, Fanzara y Buitrago de Lozoya, donde descubrir diferentes obras de arte muy diferentes a través del archivo RNE mediante reportajes y entrevistas.

“La obra de Eduardo no son solo las propias esculturas o los propios grabados, sino que también es la restauración del caserío, la ubicación de las piezas en las campas, eso forma parte de su obra y eso lo que se ha intentado respetar al máximo”, dijo Mireia Massagué , directora del museo.

Monasterio San Xoan de Caaveiro

En pleno Parque Natural Fragas do Eume, en la provincia de A Coruña, se encuentra el Monasterio San Xoan de Caaveiro. “Cuenta la leyenda que San Rosendo, un potente hombre de iglesia, allá por el 936, se quedó a vivir en el viejo cenobio”, cuenta el periodista Ricardo Sandoval en un reportaje. Añade que “tras lanzar su anillo al río, no dejaría el bosque hasta que no apareciera y apareció en el estómago de un pez que a su vez acabó en el estómago del santo”.

El principal empeño de la arquitecta Isabel Aguirre en su restauración fue respetar el encanto conjunto y, especialmente, la habilitación de los caminos de acceso. “El medieval, el único hasta los años 50, y el más moderno y conocido que empieza por donde acaba la carretera construida para que Franco pudiera llegar en coche cuando venía a pescar a este río”, explicaba Sandoval en el reportaje.