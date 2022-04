Caterina Pascual se queda a las puertas de la semifinal de Maestros de la Costura 5. Los nervios y las prisas le han jugado una mala pasada en la prueba de eliminación, y su expulsión era evidente incluso antes del veredicto de los jueces. Se ha despedido de ellos y de sus compañeros con un emotivo discurso que ha emocionado a todo el taller y a toda la audiencia. Ahora que ya está en casa, asimilando todo lo vivido, Caterina se cita con RTVE Digital para contarnos sus últimas sensaciones y cómo ha vivido su paso por el concurso.

06.30 min Caterina concluye su paso por Maestros de la Costura

La noche de su despedida, seguramente fue una de las más emotivas ya que los familiares visitaron por sorpresa a los aprendices, y la emoción del plató traspasó la pantalla. Caterina se sigue acordando con mucho cariño: "Ayer fue un programa muy especial, no solo por mi despedida sino también por el reencuentro con mi madre. En el programa se viven muchas emociones y estar lejos de la familia se hace complicado. Así que poder tener a mi madre en el plató fue maravilloso. Además, lo pude ver con la familia y fue muy emocionante y muy bonito a la vez. Creo que es uno de los recuerdos más bonitos que me llevo del programa".

“"Es el mejor último puesto que he tenido en mi vida" #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/qpwgFG1adD“ — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) April 12, 2022

Sus compañeros, más que un premio Caterina sólos se queda con lo bueno del concurso, y asegura que sin duda, lo mejor ha sido vivir todo esto junto al resto de aprendices: "Para mí el premio es llevarme grandes amigos y una experiencia inolvidable. Es decir, si que te vas triste porque al quedarme a las puertas es algo como ‘ay, y si hubiera llegado... ¿Qué?’. Pero al final nunca me imaginé llegar a un programa como Maestros de la Costura ni mucho menos llegar al programa 8. Y tener el apoyo y una despedida así por parte de mis compañeros es alucinante. No me pude haber ido de una mejor manera. Lo diré toda mi vida, mi premio 100% fueron ellos, todos y cada uno de los participantes de esta edición". “Las amistades que se fraguan en #MaestrosDeLaCostura ������ pic.twitter.com/fSqnR2Qrzn“ — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) April 12, 2022

Una nueva Caterina En su despedida, la aprendiz aseguró que es una 'Nueva Caterina'. Una versión mejorada de sí misma que a lo mejor no hubiera descubierto sin Maestros de la Costura: "Lo digo a nivel personal. Es decir, vine muy insegura, me cuesta mucho confiar en mi trabajo y apostar por ello. Y me fui, ya no sólo a nivel de costura sino a nivel personal como muy fuerte. Ahora me he presentado de nuevo a otro concurso, con ganas de seguir avanzando y de seguir aprendiendo. Quiero vivir de esto que al final es mi sueño. La moda es mi sueño y voy a trabajar y apostar por ello".

Armonía perfecta entre veteranos y novatos Esta quinta edición de Maestros de la Costura se ha diferenciado de las anteriores porque ha recuperado a seis aprendices veteranos, que han concursado en otras temporadas, y los han juntado con los nuevos que han demostrado un alto nivel de costura. Una novedad que pilló por sorpresa a la audiencia y a los propios concursantes, pero para Caterina han sido un apoyo esencial dentro del concurso. “Los veteranos han sido fundamentales tanto en el programa como en la casa“ "Cuando supimos que estaríamos con los veteranos estábamos nerviosos tengo que decirlo. Pero para nosotros, ellos han sido un pilar fundamental ahí, tanto en el programa como en la casa. Nos han apoyado muchísimo, han confiado mucho en nosotros y nos hemos sentido muy acogidos. Hay mucha gente que opina que fue un hándicap, o que realmente era algo malo para nosotros. Pero sinceramente yo no puedo decir eso. Para mi fue una suerte. Además, también me llevo grandes amigos de los veteranos, y nos han ayudado tanto tantísimo que para mí ha sido increíble compartir la experiencia con ellos".

Maestros de la Costura, un aprendizaje constante Han sido ocho semanas que han dado mucho de sí, y que han supuesto un aprendizaje brutal a nivel técnico y artístico. Caterina ha mostrado una evolución progresiva a lo largo del programa, y ha aprendido tanto de los jueces como de sus compañeros: "La moda es aprender constantemente y no te puedes quedar atrás. Y si me he visto mejora. Evidentemente los nervios repercuten y por ejemplo haces una prueba como la mía de expulsión y no me representa, y no me siento orgullosa. Pero aprender, ya no es sólo por las valoraciones de los jueces sino también lo que aprendes de otros compañeros. Porque puedes tener una mala prueba y ver que el otro lo ha hecho genial y preguntarle ‘¿Oye como lo has hecho tu?’. Al final aprendemos unos de otros y con el paso del tiempo intentas no cometer errores que ya has cometido.Y si, yo diría que al final he aprendido muchísimo". ¿Cómo pasar de concursante flojo a favorito? Caterina lo ha logrado así en Maestros de la Costura RTVE.es

Sus pruebas favoritas Aunque desde casa las pruebas exteriores puedan parecer un 'caos', para Caterina han sido sin duda sus favoritas. "Las pruebas que más he disfrutado son las de equipo. Es muy divertido trabajar con tus compañeros y enfrentarte a retos. Y aunque no salgan las cosas bien, al final te llevas ese momento de paz, de sentirte apoyada, de apoyar, de coser y de risas". "Si tuviera que quedarme con una prueba individual, sería la de caracterización, que me tocó la del cómic. Es la prueba de la que más orgullosa me siento y le agradezco a Isa su ayuda. Me sentí muy realizada, muy contenta y muy orgullosa del trabajo". 03.40 min El orgullo de Caterina al ver su trabajo en expulsión