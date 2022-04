La CUP avisa: "Aragonès no passaria ara una moció de confiança"

El diputat de la CUP, Carles Riera, té paraules molt dures amb l'actual govern de la Generalitat i en especial pel seu president, Pere Aragonès. Malgrat que els cupaires van donar suport a la investidura del republicà, Riera és contundent a l'hora d'afirmar que "si Aragonès presentés ara una moció de confiança la CUP no l'avalaria".

La de la qüestió de confiança és una de les mesures a les que es va comprometre Aragonès a canvi del sí dels anticapitalistes. El límit per fer honor a la promesa és d'aquí a una mica més d'un any, quan s'arribi a l'equador de la legislatura.

Més a prop de l'oposició que del Govern Carles Riera veu a hores d'ara el govern català "molt allunyat" del programa avalat per la majoria independentista del 52% a les eleccions del 14 de febrer de l'any passat, i considera que "caldria un gir de 180 graus". “AQUÍ PARLEM | La @cupnacional defineix l'actual govern d'@Esquerra_ERC i @JuntsXCat com a "sociovergència republicana" | @LluisFalgas @carlesral @RTVECatalunya



��️ Riera:"Les propostes que fa són el de sempre"



Programa disponible a https://t.co/UTjNBUMLK6https://t.co/XbzxhPjeqV pic.twitter.com/XfV53oh3z0“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 9, 2022 El diputat cupaire assegura que ells "no s'han mogut del pacte d'investidura, és el govern qui en matèria independentista s'ha allunyat de la majoria del 52% per anar cap a una taula de diàleg que el mateix PSOE ja ha reconegut que en cap cas portarà un referèndum d'autodeterminació, i en matèria de polítiques públiques només fa que pactar amb la patronal i el PSC". Al darrera d'això, Riera hi veu una voluntat "d'estabilització en què ERC i Junts volen reproduir-se en el poder autonòmic".

No als Jocs d'Hivern al Pirineu La CUP no donarà suport a cap acció encaminada a facilitar la celebració dels Jocs Olímpics d'Hivern: "és una barbaritat plantejar-se fer uns Jocs en un país mediterrani, en plena emergència climàtica" afirma rotund Carles Riera. “AQUÍ PARLEM | La @cupnacional se seguirà oposant amb totes les forces a la candidatura olímpica 2030 | @LluisFalgas @carlesral @RTVECatalunya



��️ Riera: "És una actuació de 'pilotasso' i especulativa"



Programa disponible a https://t.co/UTjNBUMLK6https://t.co/XbzxhPjeqV pic.twitter.com/hmCMIUxPXP“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 9, 2022 En aquesta línia, critica el Govern perquè "s'omple la boca de lluita contra el canvi climàtic però les actuacions que fan van absolutament en contra del més elemental. Pensen a curt termini en una mena de 'cultura del ciment, el pelotasso i l'especulació'. A parer dels cupaires el que necessita el país és "un canvi de model". Per això es desmarca dels que els acusen de dir que no a tot: fem propostes per fer un país més sostenible, més just socialment, contra la precarietat. Fem propostes en matèria d'habitatge o energia".