"Ser o no ser, he ahí la cuestión" era una de las famosas frases que decía Hamlet con calavera en mano. Ahora, es el título de la obra que dirige y protagoniza Juan Echanove en el Teatro La Latina. En ella viajan hasta Varsovia, concretamente en el año 1939. Una compañía teatral del matrimonio Tura se instala sobre las tablas para preparar la obra satírica Gestapo, ridiculizando al régimen nazi. Todo se complica cuando les invaden los alemanes y se ven obligados a cancelar todo y volver a Hamlet.

"La gente, estoy convencido, necesita comedia, no sólo por el reírse, sino por el ritmo, la virtud de la comedia, el diapasón, la moralidad. Toda una serie de cosas que últimamente yo creo que por cuestiones económicas han desaparecido de los escenarios, sobre todo de la empresa privada", comenta el actor a Pepa Fernández en De pe a pa.

Los artistas de la compañía, caracterizados como Hitler y su comando, tendrán que ingeniar una doble trama, de guardarropía y suplantación. Además de Echanove, entre el reparto se encuentran Lucía Quintana, Ángel Burgos, Gabriel Garbisu, David Pinilla, Eugenio Villota y Nicolás Illoro.

Una obra que tiene que el propio actor tiene que dirigir e interpretar y no tiene tiempo a ver pero que declara que conoce a su equipo. "Sé que soy capaz de estar detrás de ellos y ver la escena que están haciendo cara al público y saber cuando están afinados y cuando no están por movimientos corporales, por detalles".

Pero no es fácil estar en ese doble papel. "Tuvimos una conversación él y yo en el camerino y decidimos que quizás era mejor que cada uno siguiera por su camino, pero no hubo reproches ni nada. Yo creo que Juan Echanove, la última vez que lo vi, cuando estaba a punto de desmoronarse el director le vi con una calma y dijo 'tranquilo, ya me encargo yo, como actor de traer el agua'".