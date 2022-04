El barceloní Carles Soldevila gaudia d'una gran passió: llegir. Volia que la seva ciutat fos, parafrasejant el seu contemporani Salvador Espriu, 'noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç'. De família liberal, era conscient dels canvis que aportava el Noucentisme, la voluntat de cada intel·lectual i artista en renovar les arts i les lletres.



Soldevila va néixer el 26 de març, el dia abans que s'aprovessin les Bases de Manresa, l'any 1892. Tenia doncs, 7 anys al tombant de segle. Somiava un futur molt diferent del que li va tocar viure, amb dues dictadures.

Una joventut plena de canvis

Es va llicenciar en Dret i va guanyar una plaça d'oficial lletrat a la Mancomunitat de Catalunya, presidida per Enric Prat de la Riba. Però hi renuncià quan s'instaurà la dictadura de Miguel Primo de Rivera el 1923. El nou règim va fer estralls a Catalunya, tant que la nova situació es té per una de les causes que agreuja la salut de l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner.

Aquell període dictatorial, entre setembre del 1923 i gener del 1930, només agradava els militars i l'alta burguesia catalana, espantats pel moviment anarquista. Primo de Rivera va eliminar la Mancomunitat, va prohibir els partits polítics i tota mena d'entitats catalanistes, va prohibir l'ús del català i de la senyera. A tall d'exemple, va fer enderocar les 4 columnes de Josep Puig i Cadafalch, a Montjuïc, perquè durant l'Exposició Universal del 1929 els visitants no en preguntessin el significat.

Davant d'aquest panorama, Carles Soldevila decidí dedicar-se a llegir i escriure. En esclatar la guerra s'exilià a París i no va tornar a Catalunya fins al 1941. Ja no va trobar el que havia deixat. Vivia una segona dictadura, la de Francisco Franco. Llavors, va començar a treballar al Diario de Barcelona i a la revista Destino.



Qui va ser tants anys director d'aquest revista, Néstor Luján, va escriure en morir Soldevila l'any 1967, que era un home de 'personalitat liberal, absolutament civilizada, oberta a totes les idees', i que la seva era una 'actitud humana, de discreció civlitzadíssima i inteligent, (...) i ètica profesional impecable'.