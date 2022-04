Desarticulat un grup criminal que concertava matrimonis de conveniència

Set detinguts per pertinença a un grup criminal que concertava matrimonis de conveniència amb ciutadans extracomunitaris per a obtenir els papers. Actuaven en municipis de la província de Barcelona. Es tracta d'un operatiu conjunt de Mossos i Policia Nacional.

El grup delictiu actuava captant dones espanyoles a canvi de diners. Per uns 1.500 euros accedien a casar-se amb estrangers.

“El grup tenia perfectament delimitat les quanties per qualsevol de la gestió“

"L'estructura del grup tenia perfectament delimitat les quanties per qualsevol de la gestió que feien per aquest procés", assenyala l'inspector de l'Àrea Bàsica Policial dels Mossos d'Esquadra a Martorell, Óscar Carreras. Només en quatre domicilis, un Martorell i tres a Olesa de Montserrat hi havia empadronades de manera fictícia 120 persones. D'elles s'han pogut provar 14 matrimonis de conveniència.

La majoria es van formalitzar en una notaria d'Igualada, però l'operació no s'aturava en aquest punt. Les persones que havien aconseguit la nacionalitat, l'endemà ja s'instaven en altres països de la Unió Europea com Holanda, Bèlgica o Alemanya.