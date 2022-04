¿Cómo se hizo famoso Boris Izaguirre en España?

Se ha convertido en uno de los personajes públicos más mediáticos del panorama nacional. Con una personalidad única, divertido y descarado, Boris Izaguirre llegó desde Venezuela y se enamoró de España, donde le esperaba una exitosa carrera. Fue en 1991 cuando en 1991, mientras estaba en Argentina y después de triunfar como guionista en varias telenovelas, le propusieron escribir una telenovela en Santiago de Compostela. Desde aquel momento se instaló en nuestro país, al que ahora llama hogar.

Boris Izaguirre junto a Victoria Abril y Vicky Martín Berrocal GTRES

"Aquí he vuelto a nacer y he encontrado el amor verdadero, el de Rubén. Yo me he hecho español y me siento español. Cuando estoy fuera sueño con el jamón, la tortilla de patatas, tu salpicón de marisco", confesaba en una entrevista hace un par de años. ¿Cómo ha logrado Boris Izaguirre alcanzar la fama?

Su relación con la familia Bosé "Son historia viva", así se refería Boris Izaguirre a la famlia Bosé-Dominguín. No se trata solamente de admiración mutua, el presentador siempre ha estado muy unido al clan. Lucía Bosé tuvo tres hijos: Miguel, Paola y Lucía. Después llegó Boris, quien adoptó como un promogénito más e incluso estuvo conviviendo con ellos. Fue durante la gira de Miguel Bosé, Bajo el signo de Caín, entre 1993 y 1994. Boris Izaguirre y Lucía Bosé GTRES GTRES El cantante y el venezolano se conocieron en Caracas, cuando Boris todavía residía allí. "¿Qué haces tú aquí, si tú aquí eres un perro verde?". Cuando Boris llegó a Madrid se iba a quedar con uno de los músicos que acompañaba al artista, pero finalmente se instaló en la casa familiar en Somosaguas. Boris Izaguirre y la familia Bosé GTRES "Muchas de las cosas que ahora sé las aprendí de Lucía", reconocía Boris Izaguirre, desde recetas hasta normas de protocolo. "Fueron los dos años más divertidos de mi vida", aseguraba ella.