Es su primer papel en una película, su primera nominación a los Premios Goya, y sus primeros nervios de ver que es una de las protagonistas de la alfombra roja. Así vive Ángela Cervantes todo el revuelo digno del mejor guion que jamás hubiera soñado. Es su gran puesta de largo en la mejor pasarela de moda y cine de nuestro país, y se muestra nerviosa.

Pasea con orgullo a la chica de barrio que le ha llevado hasta la nominación a actriz revelación por 'Chavalas'.. Reivindica esa normalidad y sencillez que tiene su personaje y que le gusta llevar a su vida cotidiana. A dado vida a Soraya, su personaje de fuerte carácter, inhibido look de periferia y lo ha hecho sin complejos, al margen de las imposiciones de moda: “Yo creo que es crucial el vestuario. Yo normalmente voy muy normal y apuesto por la comodidad, pero también me gusta arreglarme y me encanta vestir con camisas”.

01.50 min Ángela Cervantes, una chica de barrio en los Goya por Chavalas

Para la gran cita, Angela cuenta con el mejor consejo de estilismo, el que seguro le dará su hermano Álvaro Cervantes, uno de los actores de moda en el panorama de nuestro país, y al quien le gusta saltarse las las reglas y arriesgar sobre la alfombra roja. Siempre impecable, nos tiene acostumbrados a romper con el negro del protocolo y apostar con colores de temporada. Seguro que para esta cita tan especia Ángela estára bien asesorada por su experiencia, ya que como ella misma ha confesado "es siempre la primera persona que llamo para pedir consejo".

Nos asegura que su hermano es el espejo en el que se mira. Ángela iba para criminóloga, pero no llegó a terminar sus estudios. Su hermano le fue abriendo camino en casa ya que fue el primero en dedicarse a la interpretación, y es su referente: “Verle empezar tan joven hizo que yo empezará a imaginar que también lo podría lograr. Ser su hermana ayuda mucho, primero porque es un ejemplo que a mi me gusta mucho y nunca he notado que me ponga límites, al revés, me abre puertas”. Álvaro Cervantes, ha estado nominado a los Premios Goya en dos ocasiones por ‘El juego del ahorcado’ en 2007 y ‘Adú’ en 2020.

Prepara su gran cita con la alfombra roja con ilusión y espectación. Se identifica con su personaje en que a la hora de vestir le gusta la comodidad y sentirse identificada con lo que lleva puesto: "Yo normalmente soy muy casual, me gustan las zapatillas de todo tipo. Podría tener mil zapatillas”.

Su interpretación nos traslada a un barrio de los de toda la vida para volver sentir lo que es una verdadera amistad entre mujeres. Un barrio que ha llevado a su protagonista directamente a una nominación como mejor actriz revelación en esta edición de los Premios Goya 2022. ‘Chavalas’ es la ópera prima de Carol Rodríguez, y que cuenta con el apoyo de RTVE.

Una historia llena de complicidad y autenticidad. Un regreso a los orígenes y que nos habla de la amistad como un amor verdadero: “Nos lo pasamos muy bien rodando. Las actrices nos hemos hecho muy buenas amigas y eso creo que se nota en el resultado de la peli, y creo que es una de las razones por las que está funcionando tan bien”.

Volver al barrio de siempre y reencontrarse con los recuerdos, las vivencias y los sentimientos: “Es un caramelito de película y estoy feliz porque me está dando muchas alegrías. Mi personaje es una tía muy cañera, de las que lleva por bandera el barrio y está muy a gusto en él”.

Ángela nos confiesa que está nerviosa y que vivirá su gran noche con ilusión y expectación, aunque para ella estar nominada ya es su gran premio: “Es un momento que he soñado mucho tiempo. Son los compañeros de profesión los que han votado las nominaciones y eso ya hace que esté tan contenta y agradecida”. Quedan pocas horas para poder seguir en directo la gala a través de La 1 y de RTVE Play, y para saber si Ángela apostará por un joven diseñador o por uno consagrado. Según sus gustos su apuesta será un estilismo que le haga estar guapa y sobre todo sentirse cómoda ¿quizá un pantalón o un mono?