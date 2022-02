Gairebé 100.000 persones van ser ateses pels Serveis Socials a Barcelona el 2021. Això suposa un 10% més que l'any anterior i un 22% més que abans de la pandèmia. La comissionada de l'àrea d'Acció Social, Sonia Fuertes, ha remarcat que aquesta xifra, en concret 97.531, representa un nou màxim històric. Això ha comportat la necessitat d'incrementar en més d'un centenar les noves professionals destinades als equips municipals.

Els problemes per pagar i mantenir l'habitatge han estat la principal reclamació. L'ajuntament de Barcelona reclama a l'Estat i la Generalitat mesures urgents per fer front a aquesta situació que diuen està agreujant l'exclusió social.

El principal motiu, l'habitatge

Segons el balanç fet pel govern municipal, el Centre de Serveis Socials va gestionar 41,3 milions d'euros en ajudes econòmiques l'any passat. D'aquests, 25,8 milions van servir per a pagar despeses relacionades amb l'habitatge. De fet, aquest capítol ha crescut un 7,5% i representa més de la meitat del total.

La gran part dels 25,8 milions (20,8 milions) es van destinar a sufragar el cost d'allotjaments d'emergència en pensions, hostals i hotels, mentre que els restants cinc van contribuir a abonar el lloguer de les famílies que s'havien quedat sense recursos.

Per contra, s'han reduït les ajudes d'alimentació per una menor demanda. El 2021 s'han destinat 3,5 milions en 17.060 ajudes per a aliments enfront dels 6,4 milions que es van atorgar el 2020 fruit de l'aturada econòmica i el confinament per l'esclat de la pandèmia.