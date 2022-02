'El amor en su lugar', dirigida per Rodrigo Cortés ha estat guardonada com a millor pel·lícula espanyola en els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia.

La pel·lícula es va estrenar al desembre als cinemes. La producció explica la història d'un grup d'actors jueus que, amb la intenció de dur esperança als seus, interpreta una comèdia musical mentre la seva existència queda sacsejada per una elecció de vida o mort.

Millor actor i actriu espanyols

En aquesta 66a edició dels premis, Javier Bardem recollirà el premi a millor actor espanyol per 'El buen patrón', pel·lícula participada per RTVE, i Tamara Casellas ho farà com a millor actriu espanyola pel seu treball a 'Ama'.

Javier Bardem, premi Sant Jordi per la seva interpretació a 'El buen patrón' RTVE CATALUNYA

La pel·lícula 'Tres' dirigida per Juanjo Giménez, i també participada per RTVE, ha estat considerada com la millor òpera prima.