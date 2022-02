Per què les vacunes ens afecten diferent?

Quins són els efectes secundaris de les vacunes contra la Covid-19? Per què ens afecten de manera diferent? Quines vacunes tenen més reaccions adverses? Parlem dels vaccins i els seus efectes secundaris amb el doctor Moisés Labrador, especialista en Al·lèrgia i Immunologia a l'Hospital de la Vall d'Hebron, en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga.

Labrador puntualitza que tenir qui ha tingut efectes secundaris més forts ha tingut més resposta immune . Això no vol dir només més anticossos , sinó també resposta cel·lular, que és més clau en aquest sentit, però també més difícil de mesurar.

Abans que res, el doctor recorda que la majoria de reaccions indiquen que la vacuna està fent la seva feina . Per això, "com més protecció generem, més reacció tindrem", buscant així "una protecció absoluta" . Aquesta busca evitar que ens infectem o, en el cas de la Covid-19, més aviat que evitem una malaltia greu.

Per què les vacunes tenen efectes secundaris?

Això no obstant, assenyala a raons econòmiques i de recursos humans el fet de no poder mesurar la resposta que fa cadascun. "Probablement, la gent que fa una reacció és la gent que menys ho necessitava", afegeix al respecte.

Tot i això, el doctor explica que no hi ha estudis que relacionin tenir més efectes secundaris a tenir posteriorment més resistència al virus. El que sí que ens protegeix, segons estudis, és que "si tu fas un major títol d'anticossos bloquejants i més resposta cel·lular, estàs més protegit ".

Efectes en els ganglis i en la menstruació?

Mentre "l'efecte de la vacuna als ganglis és el normal" en una vacuna, el doctor sosté que "la relació amb la menstruació no està tan clara". D'una banda, sosté que, com més ganglis produeix, més resposta immune s'està generant.

Pel que fa a la menstruació, Labrador diu que la relació no s'ha pogut determinar. "Encara que es digui la regla, és el menys regular dels processos biològics", justifica. I és que hi ha molts factors que poden afectar a la menstruació, per la qual cosa cap agència reguladora ha pogut demostrar que es tracti d'un efecte secundari, segons explica.