Julià Blanco: "Hem de mantenir les mesures per frenar les infeccions"

El doctor Julià Blanco aposta per mantenir les mesures actuals a Catalunya per frenar la propagació de la Covid-19. El cap del grup de Virologia i Immunologia Cel·lular de l'IrsiCaixa recorda que les dades de la pandèmia segueixen sent molt elevades a casa nostra. "No podem eliminar les mesures", insisteix en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga.

Assegura que les mesures han aconseguit, en part, que el nombre de casos sigui sostingut i no es vagi incrementant, encara que sigui alt. Tot i això, defensa que s'hagi eliminat el toc de queda, que "potser no és la més eficaç".

Blanco destaca que les mesures que més funcionen són les que tenen a veure amb les reunions de gent, com limitar les reunions a 10 persones i tancar l'oci nocturn. "És una de les majors fonts de contagis, és natural. Hi ha una aglomeració de persones, sense mascareta, en locals tancats".

A tocar del pic de la sisena onada El doctor avança que estem a les portes de la sisena onada de la pandèmia del coronavirus. El membre del Comitè Científic Assessor de la COVID-19 el situa entre aquesta setmana i principis de la vinent. Explica que a Sud-àfrica o a Anglaterra la caiguda després de la primera onada és molt baixa, i que "esperem que aquí passi el mateix". Tot i això, el dubte és fins a on arribarà aquesta caiguda, si seguirem a un nivell de casos elevat sostingut durant el temps o baixarem a nivell molt baix, com va passar després de l'onada de delta. “��️ "Sembla que estem arribant al pic de la sisena onada".



"Sembla que estem arribant al pic de la sisena onada".



@GemmaNierga pic.twitter.com/dLuAzv8orH“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) January 17, 2022 El doctor reconeix sorpresa per l'aparició i la transmissibilitat de la variant òmicron, en aquest sentit. I recorda que no deriva de la variant delta, sinó de variants anteriors: "El virus encara està explorant, i està trobant nous camins". "És el millor exemple de selecció natural", destaca sobre la capacitat d'adaptació de les variants. Recorda que el nombre de casos és molt gran perquè la variant d'òmicron és transmissible. "No és especialment greu, però ens ha afectat a la vida diària de manera diferent de com ho havien fet onades anteriors", admet. Tot i que òmicron és menys letal, en concret un 25% menys, destaca que el que està marcant les diferències en els ingressos a l'UCI és la vacunació, i no aquesta aparent menor gravetat de la variant predominant avui dia.

Quarantenes de set dies El doctor defensa la decisió de rebaixar de 10 a 7 dies les quarantenes dels casos de contagis de coronavirus a Catalunya. Justifica que el nombre de baixes que hi ha a avui és molt gran, ja que hi ha molts contagis, i "això s'ha de gestionar d'alguna manera". Per això, s'ha optat per retallar quarantenes, "si el sistema no pot assumir una baixa de deu dies". "És una decisió més econòmica que científica", reconeix. "Per què s'han reduït les quarantenes de 10 a 7 dies? És una bona mesura?



Aquesta és l'explicació del doctor Julià Blanco, cap del grup de virologia d'IrsiCaixa



L'estratègia de vacunació: quarta dosi? "No té gaire sentit administrar vacunes cada 4 o 6 mesos", assegura Blanco. El doctor defensa que dues dosis de la vacuna contra el coronavirus són suficients per protegir contra malaltia greu a "una persona normal", encara que probablement no contra la infecció. "No té gaire sentit administrar vacunes cada 4 o 6 mesos".



Julià Blanco diu que dues dosis de vacuna són suficients per protegir contra malaltia greu a "una persona normal"



@GemmaNierga pic.twitter.com/iLK2F5K6pe“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) January 17, 2022 Tot i això, destaca que l'arribada d'òmicron ho ha fet canviar tot, i que la tercera dosi fa que estiguem més protegits davant aquesta nova variant. "El tsunami hauria estat pitjor, especialment en les persones d'edat avançada", si no s'hagués administrat aquesta tercera dosi en moltes persones. Per això, si aquesta tercera dosi és útil per a la població general, veu "lògic" pensar que les persones amb problemes immunològics puguin necessitar una quarta dosi. Tot i això, descarta que la població general necessiti una quarta dosi de la vacuna "en aquests moments".