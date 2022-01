Foment del Treball una vegada més que la inversió en infraestructures a Catalunya es queda curta. Aquesta vegada xifra en 35.000 milions el dèficit en aquest sector en relació amb el que li tocaria per PIB per part de totes les administracions entre el 2013 i el 2020.

D'altra banda, la patronal catalana es queixa que en aquests anys l'execució de l'Estat a Catalunya ha estat del 67% i en el cas de la Generalitat ha sigut del 77%. Com a exemple, el primer semestre de 2021 el govern espanyol ha executat només el 13% a Catalunya i a Madrid un 41%.

Per posar-se al dia, Foment demana una inversió equivalent al 2,2% del PIB , com els països desenvolupats de l'eurozona. Això suposaria 5.000 milions d'euros anuals.

Inversions que s'endarrereixen i no s'executen

Una altra de les conclusions és que els comptes acaben reflectint un volum d'inversió molt superior al real, en introduir-se, any a any, inversions que s'endarrereixen i no s'executen. Per exemple, en el cas del túnel de Vallirana, la inversió final un cop liquidada l'obra és de 167,39 milions d'euros. Però, en canvi, les diferents dotacions pressupostàries que apareixen als comptes durant 15 anys sumen més de 900 milions d'euros.

El mateix passa amb obres com la connexió de l'A-2 i l'AP-7 a Castellbisbal o el desdoblament de l'N-II a Girona, que han aparegut 15 i 13 anys als pressupostos, respectivament. També es reprodueix aquesta dinàmica en projectes que estan pendents de resoldre's des de fa anys com el desdoblament de l'N-240 a Tarragona, el quart cinturó de Barcelona, la connexió entre l'A-2 i la C-32 a Sant Boi de Llobregat, o els accessos al Port de Barcelona.

Per això, el vicepresident de Foment i president de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC), Joaquim Llansó, ha denunciat que "la repetició de les obres de manera recurrent altera i distorsiona els mateixos pressupostos".