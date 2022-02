Han pasado 30 años desde que Mecano revolucionó el mundo de la moda y la música. Tres décadas en las que la creatividad e ilusión llenaban el panorama cultural del país, y a día de hoy podemos afirmar que el mítico grupo sigue más de moda que nunca.

Con su música han marcado varias generaciones. Es prácticamente imposible que una persona no haya escuchado nunca una canción de Mecano y no se sepa de memoria alguna de sus canciones convertidas en himnos, y es tarea complicada elegir cuál es nuestro tema favorito. Pero ¿Te has preguntado cómo sonaría Mecano en la actualidad? La respuesta la encontramos en el espectáculo musical Cruz de Navajas, el gran homenaje al grupo emblemático de los 80, que cuenta con la tecnología más innovadora, una sorprendente puesta en escena y un vestuario que es toda una ensoñación de los temas más reconocidos de Mecano.

Ana, Nacho y José María, cada uno tenía su propia esencia y en conjunto el resultado era una imagen andrógina que sabían evolucionar Gtres

Si por algo se caracterizó el trio musical fue por su estilo irreverente tanto en su estética como en sus letras. Cada integrante tenía su propia esencia y en conjunto el resultado era una imagen andrógina que sabían evolucionar y adaptar con el paso del tiempo y también de sus canciones. Esto mismo es lo que ocurre con el nuevo espectáculo Cruz de Navajas, donde el vestuario y las canciones del grupo son el hilo conductor. 300 trajes confeccionados exclusivamente para dar vida a cada pieza musical en forma de pequeños universos particulares de todos aquellos éxitos que forman la banda sonora original de varias generaciones de nuestro país: “En el show se divide una evolución de color desde el inicio del espectáculo. Al principio es todo como más en blanco y negro y vinculado a los videos de la escenografía que recrean los años 20, y a partir de la mítica canción ‘No hay marcha en Nueva York’ entra el color en el escenario”, nos explica Sofía Nieto, Figurinista y una de las responsables del espectáculo.

Ana Torroja era comparada con Alaska a la hora de vestir, ambas influenciadas por lo que pasaba en las pasarelas de Londres Gtres

Para crear el vestuario de este espectáculo hay que viajar en el tiempo y entender en el contexto de la época la gran revolución que supuso la estética del grupo. Los fans de la época se dividían en chicos y chicas cocodrilo con jerséis anchos de Privata, vaqueros desgastados y tupé cardado en el pelo con lazos de Don Algodón, o los que arriesgaban por una nueva estética revolucionaria, que a su vez formaban dos bandos: o eras de Alaska o eras de Mecano. Ambos compartían un mismo nombre: Antonio Alvarado, Premio Nacional de moda 2021. Se cuidaba mucho la imagen tanto en las actuaciones en los programas de televisión como en las giras. Ana Torroja era comparada con Alaska, y a la hora de vestir ambas estaban influenciadas por lo que pasaba en las pasarelas de Londres.

El musical Cruz de Navajas rinde homenaje al grupo con un sonido actual y una puesta en escena impresionante Cruz de Navajas

Todos los artistas que se suben al escenario del homenaje al Mecano están perfectamente caracterizados como en la época del grupo: “El espectáculo es una especie de tributo a Mecano con 25 números con las canciones de la banda, y cada una de las canciones están teatralizadas con una historia que contar, a veces ajustada a la letra y en otras ocasiones con una reinterpretación totalmente diferente. Es como si los personajes estuvieran viviendo un sueño y van pasando por los distintos escenarios”, matiza Arancha Rodríguez, figurinista y también responsable del espectáculo.

02.39 min Mecano: vuelve a vivir la emoción de los 80 con Cruz de Navajas

Las canciones de Mecano de siempre, pero con unos arreglos impresionantes, novedosos y sorprendentes que hacen que actores y públicos canten a la vez según suceden los números. Todo el mundo termina de pie y cantando. Toda una alegría para los tiempos que corren. Pero la mayor alegría es mantener vivo al grupo que tantos éxitos cosechó… Ay Mecano, nos cuesta tanto olvidarte.