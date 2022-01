Susana, una jove model que s'està fent un lloc en el món de la moda a París, ha de deixar-ho tot per tornar a Madrid a cuidar de la seva àvia. Pilar, que viu sola, acaba de patir un vessament cerebral. Anys enrere, Pilar havia cuidat de la seva neta quan era petita perquè els seus pares van morir en un accident de cotxe. Ara és la Susana qui ha d'encarregar-se de la seva àvia, però no és fàcil. Pilar pateix deliris que acabaran enterbolint la relació entre les dues. El que havia de ser per uns dies, s'acaba convertint en un malson.

Paco Plaza torna al gènere de terror amb aquest film protagonitzat per Almudena Amor y Vera Valdez. De nou, l'autor de 'REC' (2007) i 'Verónica' (2017), parteix d'un fet quotidià i pròxim, com és tenir cura d'una persona gran, i el transforma en un episodi terrorífic, com si tot el que ens envoltés tingués sempre un costat fosc. A 'REC' eren els veïns d'una escala, a 'Verónica' va ser el barri de Vallecas. A 'La Abuela' (2021) és el fet de fer-se gran, la mateixa vellesa.





01.21 min Paco Plaza vuelve al terror con 'La abuela', que se estrena este viernes en los cines