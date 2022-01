En la segunda entrega del podcast de Órbita Laika, Eduardo Sáenz de Cabezón, matematico y divulgador, y el biologo, Ricardo Moure, se sumergen en lo que Bill Gates llamó “la mayor oportunidad y la mayor amenaza de nuestro tiempo”.

¿Existe un solo tipo de inteligencia artificial o las hay de diversas clases? ¿Cómo se le enseña ética a una máquina? ¿Es capaz una IA de entender un chiste? ¿Y de hacerlo? ¿Llegarán algún día a superar a los humanos? Y, de ser así, ¿cómo sabremos que lo han hecho?

Hoy en día convivimos con máquinas que aprenden solas y lo cierto es que no tenemos muy claro cómo lo hacen. Muchos tecnólogos, como el fundador de Microsoft, Bill Gates, han advertido sobre los riesgos que conlleva esta tecnología. En este segundo capítulo de Órbita Laika, el podcast se preguntan si realmente deberíamos temer a la inteligencia artificial.

¿Cómo aprende una inteligencia artificial?

En el año 2015 una inteligencia artificial diseñada por Google Deep Mind, llamada al Alpha Go, venció por primera vez a un jugador profesional de Go, un juego tradicional chino basado en la estrategia. Actualmente, la versión más moderna de esta inteligencia artificial llamada Alpha Zero es el mejor jugador del mundo de ajedrez, de Go y de Shogi, que es otro juego de estrategia.

No resulta fácil imaginar cómo consigue aprender una máquina. Nerea Louis nos explica que la clave está en la detección de patrones: “Cosas que se parecen, que se repiten en el tiempo, se convierten en aprendizaje a través de la detección de patrones y de forma prolongada en conocimiento”.

“Podemos pensar que en realidad los datos por sí solos no valen nada. Si nos imaginamos una Excel de ofimática, pues hasta que no ponemos los datos en columnas no valen nada por sí solos. Pues un poco, lo que hace la máquina es lo mismo. Al final intenta agrupar ciertos datos para transformarlos en información. Así detecta patrones, que pueden ser texturas -según sean imágenes- pueden ser combinaciones numéricas -si solo son números-, y entonces, a partir de ahí generamos ese aprendizaje”, argumenta.