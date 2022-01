L'oci nocturn podria tornar l'11 de febrer

Salut ha començat a estudiar la data de reobertura de l’oci nocturn per a l’11 de febrer. Així ho han comunicat des del sector de l'oci nocturn en sortir de la reunió amb el Govern aquest dimarts a la tarda. La resta de restriccions a Catalunya des del 23 de desembre deixaran d'estar vigents a partir del pròxim divendres, com va comunicar Salut dimarts passat.

Les condicions d'obertura tampoc s'han concretat a la reunió, però s'espera que siguin quasi de 'normalitat': amb l'horari habitual, aforament del 80 o 100% i amb pista de ball com abans.

La FECASARM surt “molt decebuda”

El secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona, Ramon Mas, ha dit que "l'única conclusió que tenim és la possible arrencada el dia 11 de febrer, però ens hem quedat molt neguitosos perquè encara no és segur". La FECASARM ha sortit "molt decebuda" de la reunió amb la Generalitat per aquesta falta de claredat. "No han concretat ni justificat res. Ens preocupa el missatge d'inseguretat", ha afirmat el president de FECASARM, David López.

"Salut deixa amb un interrogant la continuïtat dels nostres negocis i dels nostres treballadors", ha continuat López. També ha recordat a la Generalitat que amb l'eliminació del toc de queda i del límit de reunió de 10 persones "s'estan incentivant les botellades i les festes il·legals". El president de FECASARM ha afirmat també que el sector té cada cop més problemes a l'hora de cercar personal. "Moltes persones ja no volen treballar a l'oci nocturn a causa de la inestabilitat màxima", ha reconegut López.

Per la seva banda, el secretari general de la patronal, Joaquim Boadas, ha recriminat al Govern que no hagi reconegut "el fracàs" de les restriccions a Catalunya i ha criticat la limitació de les ajudes als negocis del sector. També ha advertit que el sector necessita "previsió" per poder treure treballadors d'ERTO, comprar material, contractar artistes o vendre entrades i ha lamentat que el Departament de Salut no els ha donat explicacions sobre les raons per les quals es manté l'oci nocturn tancat.