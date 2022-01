La herencia de Paco Gento, en entredicho

Francisca España ya es judicialmente hija de Paco Gento. Así lo ha determinado la Audiencia Provincial de Madrid al desestimar, según ha podido saber Mejor Contigo, el recurso del exfutbolista del Real Madrid, recién fallecido a los 88 años de edad.

Así pues, pasarían ser tres, y no dos, los hijos que tengan que repartirse la herencia legítima de la 'Galerna del Cantábrico'. Y es que la Justicia reconoce como válidas las pruebas aportadas por 'Paqui' España y su abogado, que demostraron una coincidencia de ADN del 99,9%.

"Contenta y, a la vez, triste. Este hombre no ha querido saber nada y he tenido que meterme en juicios, pero la Justicia ha acertado, aunque tarde", ha declarado en una entrevista en exclusiva en TVE la hija que tuvo la bailaora Paca España de una relación con Paco Gento.

Nuevo reparto de la herencia

Como hija primogénita entraría a formar parte de los legítimos herederos de quien fuera estrella del fútbol español. Sin embargo, asegura que su objetivo no era el monetario, sino "un reconocimiento, que él cambiara de opinión y mostrase un poco de humanidad". Aún así, "como es lógico y normal, mi abogado tirará para adelante con la parte que me corresponde. Es lo mínimo, ya que no me ha dado cariño, ni nada", ha expresado 'Paqui' a Mejor Contigo.

Además, la hija de Paca España y Paco Gento ha reconocido que "es triste no haber podido estar con él", pero asegura haberlo "intentado por activa y por pasiva", pocos días después de que se conociera el fallecimiento de Gento.

Paco Gento no respondió a las pruebas de paternidad que le fueron reclamadas por la Justicia, ni acudió a las citaciones ni al juicio, aspectos que han sido fundamentales para reforzar las pruebas aportadas por la acusación.

Francisca, que conservará el apellido España como segundo, adoptará ahora Gento como primer apellido. "En realidad, los apellidos que he llevado siempre significan mucho más para mí. Pero por nacimiento me corresponde Gento y así se hará"