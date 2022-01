L'Obrim fil comença l'any posant en tela de judici com s'estan gestionant les dues principals ciutats espanyoles, Barcelona i Madrid. ¿És cert, com diuen molts mitjans, que Madrid es distancia cada vegada més de Barcelona? ¿O només és una imatge que ofereixen els mitjans de comunicació? El Xavier Sarda i l'Ana Boadas conviden la Laura Fa, el Màrius Carol, la Marisol Galdón, l'humorista Txabi Franquesa, l'expresident del Barça Joan Gaspart o els periodistes Carles Torras i Josep Pedrerol per debatre-ho.

Està acomplexada Barcelona davant de Madrid? L'expresident del FB Barcelona i també de Turisme de Barcelona, Joan Gaspart explica a l'Obrim fil que els barcelonins tenen un complex d'inferioritat que s'han de traure de sobre com abans millor, perquè Barcelona, a parer seu, és la ciutat millor del món. I ho argumenta d'una forma realment particular, amb molt d'humor i una història que deixa parada la Marisol Galdón.

El periodista Josep Pedrerol sol anar acompanyat de polèmica. Català que viu a Madrid fa gairebé de trenta anys, dirigeix un dels programes esportius de més volada, "El Chiringuito" i, des de la perspectiva d'haver passat mitja vida a cada ciutat explica per què creu que Barcelona està perdent pistonada davant de la capital espanyola.

És difícil la vida per a un culer declarat i públicament reconegut a Madrid? És el cas del periodista i guionista Carles Torras, que fa vint anys que hi viu. Fins i tot escriu un boc en què consigna les seves experiències, "Vivir en campo contrario". Les seves afirmacions sobre com es viu, com es pensa i com es treballa en totes dues ciutats són demolidores.

Per què hi ha tants actors catalans que han hagut de marxar a Madrid per poder treballar? Per què a Barcelona no troben feina al sector audiovisual i a Madrid sí? L'actriu catalana de sèries com "Cuéntame", Betsy Túrnez, conta amb detalls molt sucosos com és per a una catalana dedicar-se a la interpretació i haver d'anar a fer-ho a sis-cents kilòmetres de distància.

uè pensa John Carlin, un anglès establert a Catalunya de la rivalitat gairebé eterna i acarnissada entre les dues ciutats, Madrid i Barcelona? L'Ana Boadas ha anat a trobar-lo per preguntar-li quina és la seva interpretació del nivell que tenen ara mateixa l'úna i l'altra. I els arguments que fa anar sobre per què la capital catalana tenen una lògica que paga la pena escoltar.

El pont aeri, inaugurat l'any 1974, és el símbol de la unió entre les dues ciutats més importants d'Espanya, Madrid i Barcelona. El comandant d'Iberia Ramón Vallès ha pilotat avions entre les cues capitals durant vint anys i assegura que té el cor dividit i que seria incapaç de triar-ne una de les dues, perquè allà té la feina i aquí, la família.