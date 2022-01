A partir d'avui, Catalunya oferirà als nens i nenes de l'educació infantil i primària tests d'antígens gratuïts quan hi hagi un positiu a una classe. El Govern de la Generalitat ha comunicat el canvi de protocol als centres educatius després que la Comissió de Salut Pública hagi optat per eliminar les quarantenes si hi ha casos positius esporàdics.

El Govern recomana fer tests d'antígens Quan hi hagi un positiu en un grup de convivència estable, el Govern ha anunciat que "oferirà i recomanarà" la possibilitat de fer un test d'antígens gratuït. Es podrà fer entre els dies 0 i 1 a una de les farmàcies adherides al programa. En el cas d'educació infantil, s'oferirà en un punt centralitzat o un centre d'atenció primària. En un comunicat, l'executiu català remarca que aquesta mesura "no està inclosa entre les recomanacions" del document aprovat per la Comissió de Salut Pública. Però que l'autoritat sanitària catalana ho considera "important per afavorir el control de la pandèmia". "Tenim quatre plantes covid obertes i l'UCI plena"

El govern espanyol regularà el preu dels tests d'antígens Sobre el test d'antígens d'autodiagnòstic, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha explicat que l'executiu regularà el preu dels tests d'antígens i que treballa per canviar el tractament de la covid-19, després que durant aquestes festes nadalenques s'hagi convertit en un producte estrella a les farmàcies. En moltes d'elles, aquestes proves estaven esgotades o s'havien encarit. "El debat que teníem abans i durant Nadal ha estat sobretot l'oferta d'aquests tests perquè hi havia un coll d'ampolla i una demanda exponencial. Ara que el tema s'ha resolt, ens posarem amb el control dels preus dels tests", ha assegurat Sánchez aquest dilluns.

El preu dels tests multiplicat per 6 Els tests d'antígens durant aquestes festes nadalenques han estat un dels productes que més demanda han rebut i que més han pujat de preu. El president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), Antoni Torres, ha reconegut en una entrevista al 'Café d'Idees' que ha reconegut que el preu dels tests d'antígens de les farmàcies s'ha multiplicat "fins a 6 vegades": "Es deu a la previsió insuficient", ha afegit. “�� El president de @FEFAC_farmacia reconeix que el preu dels tests d'antígens s'ha multiplicat "fins a 6 vegades", a causa de "la previsió insuficient".



Recupera l'entrevista de @GemmaNierga



Torres ha assegurat que a les farmàcies han rebut un "allau de trucades" notificant aquests positius. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, recorda que les farmàcies no tramiten les baixes. Antoni Torres (FEFAC): "Hem rebut 17.000 trucades de positius"