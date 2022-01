Santi Rodríguez y Manolo Sarria son los dos cómicos que nos acompañan en el último programa dedicado a las risas de La noche D, donde también han estado los actores Jordi Sánchez y Cristina Castaño. Ambos humoristas han confesado como comenzó su vocación y cómo fueron sus primeros pasos en este mundo.

Para Santi Rodríguez, su abuela fue muy importante en este aspecto y ya desde pequeño, sabiendo que su nieto era un gran fan de los chistes, apuntaba todos los que le contaban para enseñárselos. Y eso marcó al cómico para siempre. Ahora él tiene un cuaderno repleto de chascarrillos.

Su abuela le enseñaba muchos chistes

La abuela de Santi Rodríguez siempre supo que a su nieto le encantaban los chistes, así que se quedaba despierta hasta la madrugada para enseñarle algunos nuevos: “Mi abuela cuando se quedaba en casa de mi tía, dormía con mi prima. Mi prima por la mañana tenía sus clases, universidad…”.

Para no molestarla, su abuela hacía lo siguiente: “Había un programa en el que contaban un chiste a las dos y media de la mañana. Ella se metía en la cama y parecía Indiana Jones, porque metía la linterna, la libreta, el bolígrafo y la radio”. “Ella, a su manera, me escribía el chiste entero y luego, al día siguiente, iba a correos y me lo mandaba con una nota”, recuerda emocionado Rodríguez.