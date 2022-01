La vida s'encarirà al 2022, menys el transport públic

El 2022 s'estrena amb una pujada de preus generalitzada. Els subministraments i els productes bàsics pujaran de preu després de la crisi de la covid-19. L'alça de la inflació, que tanca l'any en el 6,7%, impulsada sobretot pel repunt històric de l'energia el 2021, farà que en 2022 la vida dels catalans s'encareixi.

Alguns serveis com el transport públic han optat per mantenir la congelació de tarifes. El govern espanyol intenta també compensar la pujada del preu de la llum amb menys impostos.

Canvis en les tarifes

Alguns dels principals canvis en les tarifes són:

Electricitat

La llum comença 2022 amb preus mai vists al mercat. Però els càrrecs i els peatges que es cobren en la factura de la llum baixaran entorn d'un 30% i un 4,6%, respectivament. Això es traduirà en una rebaixa d'almenys 7 euros mensuals en una llar mitjana.

La llum baixarà almenys 7 euros mensuals en una llar mitjana

Tractament de residus i gas

En els 36 municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona la taxa del tractament de residus municipals s'encarirà un 3% de mitjana. Però aquesta pujada no afectarà la gran majoria de consumidors i es mantindrà la bonificació del 100% de l'impost a les famílies més vulnerables.

Les tarifes regulades de gas natural arrencaran l'1 de gener amb una pujada del 5,48% respecte a gener de 2021.

Metro i autobús

L'ATM ha acordat congelar les tarifes del transport públic per a 2022 en un context en el qual des de l'inici de la pandèmia el vehicle privat està guanyant terreny al transport públic.

Taxis

En l'Àrea Metropolitana de Barcelona, les tarifes del servei de taxi pujaran un 2,8% de mitjana, mantenint les quatre tarifes habituals: laborables; laborables entre 20.00 i 8.00 hores i dissabtes i festius; preu tancat; o trajecte entre l'aeroport i el moll adossat, i viceversa.

Hi haurà suplements de 4,30 € en l'aeroport, el moll adossat i per vehicles ocupats entre 5 i 8 persones; de 2,50 € a Sants Estació i Fira de Barcelona Gran Via, i de 3,10 € en nits especials: Sant Joan, Nit de Nadal i Nit de Cap d'Any.

Autopistes

Els conductors catalans han celebrat aquest 2021 que s'aixequessin les barreres de peatges en la C-32 nord i la C-33 i en l'AP-2 i l'AP-7, uns trams en els quals ara no s'ha de pagar per circular.

Però encara existeixen quatre peatges a Catalunya, i en 2022 seran un 5,4% més cars. Tres d'ells es troben en la C-16 (túnels de Vallvidrera, autopista de Montserrat i túnels del Cadi) i un altre en la C-32 sud (entre Castelldefels i El Vendrell).