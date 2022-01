El gran día se acerca. Levi Díaz interpretará este domingo "Reír" en Eurovisión Junior 2021, que se podrá ver desde las 16:00 en La1 y RTVE Play. El festival juvenil vuelve con una ceremonia de tintes navideños en París y grandes favoritas de entre las 19 canciones participantes.

Pronto descubriremos al ganador de Eurovisión Junior 2021, quien sucederá a Valentina y su "J'imagine". ¿Quiénes son los rivales más fuertes a los que se enfrenta Levi Díaz en el certamen?

Después de que Armenia se retirara de Eurovisión Junior 2020 por su inestabilidad política, Maléna vuelve al festival dispuesta a ganar con "Qami Qami" . Formó parte de la preselección nacional de 2018 sin éxito y la televisión pública armenia la eligió de forma interna en 2020, aunque no pudo ser finalmente.

Rusia: Tanya Mezhentseva - "Mon Ami"

Tanya Mezhentseva mezcla ruso, francés e inglés en "Mon Ami", un tema muy bailable con el que esta polifacética cantante de tan solo 12 años representa a Rusia. No tuvo suerte la última vez que acudió al festival: su dueto con Denberel Oorzhak, "A time for us", quedó en decimotercera posición en 2019.

Tanya es un verdadero todoterreno: gimnasta aérea, miembro de la compañía de circo ArtArea Projects y también baila y toca el piano. La veremos sobre un aro aéreo este domingo en "Mon Ami", una de las canciones favoritas para ganar el festival. El tema incluye guiños a otras culturas, incluida la nuestra, ya que tiene toques de flamenco.