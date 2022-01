Levi Díaz, el representante de España en Eurovisión Junio 2021, está nervioso al “20” en una escala del 1 al 10, ha asegurado en Tarde lo que tarde. Cantará el tema “Reír”. Se irá este domingo 12 de diciembre a París para prepararse para el certamen, que se celebrará siete días después, el domingo 19 de diciembre y que podrá verse en Televisión Española.

03.05 min Eurovisión Junior 2021 - Levi Díaz estrena el videoclip de "Reír"

Le “ayuda mucho” visualizarse que está en el escenario “porque lo disfruto muchísimo más y le pongo más empeño, ya que estoy ahí, lo hago bien. Tengo muchísimas ganas de ir”, le ha contado a Julia Varela, presentadora de Tarde lo que tarde y comentarista de Eurovisión. A quién le ha prometido que mandará un beso al final de la canción para ella y Tony Aguilar, el otro comentarista, como gesto de agradecimiento.

El cepillo de dientes y la pasta es su objeto prescindible antes de ponerse frente al micrófono: “Tengo un ritual. Antes de cantar, siempre que tengo una actuación tengo que lavarme los dientes. Según yo, me sale la voz más clara y más fresca. No sé, pero me funciona, os lo juro. Nunca me ha salido ningún gallo lavándome los dientes". Le da igual el sabor.

En las tres maletas que ha preparado para irse a París, ha contado que “he metido seis tejanos, contando con los nueve que me va a poner Raúl [Amor, estilista de TVE] y aún tiene que comprar. De arriba, me he traído cinco prendas, contando con las ocho por ahí que me compré. O sea, me da para ponerme dos mudas de ropa cada día”.

“Siempre estoy sonriendo” “Lo que pasa es que la sonrisa es como mi método de defensa, por los nervios. Los erizos se hacen bola, pues yo sonrío para esconder los nervios y me funciona. Por eso siempre siempre estoy sonriendo”. A pesar del protocolo COVID y las estrictas medidas de seguridad, “ya con ir, me da igual si tengo que estar todo el día en el hotel. Estamos en París”.

Sus temas favoritos Entre las canciones preferidas que concursan en esta edición de Eurovisión Junior 2021, ha destacado Polonia, Ucrania, Francia, Italia y Armenia. Ha contado que el tema de la representante polaca, “Somebody” de Sara James, se sabe más la parte en polaco que la que es inglés.