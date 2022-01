El pessebre de sorra ja llueix al passeig de La Pineda. Aquest dimecres han acabat els treballs que una desena d'artistes de diferents països europeus han realitzat durant sis dies per donar forma a centenars de tones de sorra. La temàtica d'enguany és el canvi climàtic i les seves conseqüències.

La platja de La Pineda, a Vila-seca, acull cada any el tradicional Pessebre de Sorra entre els mesos de desembre i gener. Un espectacular conjunt d'escultures fetes amb sorra permeten aixecar el monumental pessebre en el Parc de la Pineda de Perruquet.

Artistes internacionals

Una desena d’artistes internacionals donen forma a la sorra per a obtenir un grup escultòric únic i diferent any rere any, aconseguint un resultat sorprenent per als visitants que només es revela a mesura que les escultures es van alçant.