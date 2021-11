La pluja d'estels dels Leònids arriba al seu màxim d'activitat

Aquestes nits, aprofitant que es presenten serenes i amb pocs núvols, podeu gaudir de la pluja d’estels dels Leònids. La primera recomanació per observar-les és anar ben abrigats perquè farà fred. La segona és mirar cap al sud-est just on es troba la constel·lació de Lleó i la de Virgo. Podem arribar a veure entre 10 i 20 meteors cada hora.

Pluja d'estels descafeinada per la lluna Tot i que es tracta d’una pluja d’estels que dura tot el mes (fins el 30 de novembre), és avui aquest dimecres 17 de novembre quan s’assoleix el seu màxim d'activitat. Ara bé, com que coincideix amb una lluna gairebé plena, la seva observació es fa més difícil que altres altres. Per això, el millor moment per captar un estel fugaç és quan la lluna es pon per l’horitzó, just abans de la sortida del sol.