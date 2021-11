Descubre Fortaleza: El paraíso más abierto de Brasil

Fortaleza, también conocido como el Miami de Brasil, es uno de los destinos más turísticos y seguros del país. La capital del estado Ceará cuenta las con playas más famosas de Brasil y una joya de la naturaleza que no te puedes perder: Jericoara.

Si buscas descanso, playas de ensueño, naturaleza, aventura, música y mucha fiesta… ¡Tienes que conocer Fortaleza! ¡Un lugar imprescindible al que se ha desplazado Españoles en el Mundo!

¿Qué playas visitar en Fortaleza?

Praia do Futuro Rodrigo - stock.adobe.com Españoles en el Mundo

En primer lugar, te recomendamos Praia do Futuro . Puedes disfrutar de esta playa de aguas y arena clara solo, en pareja o familia. Este destino costero cuenta con todos los servicios , paradores y barracas a lo largo de toda su extensión. Recomendamos situar la toalla al lado de los paradores por mayor seguridad. Uno de los más famosos es Croco Beach , conocido por la buena atención del personal y gran oferta gastronómica de toda la ciudad.

Praia do Futuro

Otros datos curiosos sobre Fortaleza

¿Cuándo viajar a Fortaleza? Si quieres visitar este paraíso te recomendamos que lo hagas entre los meses de agosto y diciembre, ya que el resto del año hay riesgo de lluvias y no podrás disfrutar al máximo de las playas de Fortaleza.



Además de playas de ensueño no debes dejar pasar otro de los atractivos de esta región de Brasil: la música. En el Centro cultural Dragão do Mar, puedes bailar y deleitarte con Samba y Bossa Nova; además en este centro también hay exposiciones y exhibiciones cinematográficas.

Samba brasileña Márcio Carvalho - stock.adobe.c iStock

Por último cabe decir que Fortaleza hace honor a su nombre y la playa tiene distintos mecanismos de seguridad, especialmente durante la noche, que es cuando los usuarios se han mostrado más inseguros. Las autoridades también recomiendan que los turistas no se alejen demasiado de los paradores y estén en zonas concurridas.