No quieren hablar de regreso, porque dicen que nunca se han ido. Álvaro y Arnaud, directores creativos de Alvarno, son uno de los platos fuertes de esta semana de moda en Madrid. Ellos no forman parte de ningún calendario porque han querido celebrar esta 'no vuelta' en solitario. El desfile es especial por muchos motivos. La colección está hecha con tejidos que dormían en el trastero del taller y prendas que colgaban de los burros esperando una nueva oportunidad. Álvaro y Arnaud se la dan, y se la dan a ellos mismos. "La pandemia solo ha venido a reforzar nuestra filosofía del reciclaje. En estos meses han venido clientas a pedirnos que les customizáramos algunas prendas y pensamos, ¿por qué no avanzar en esta dirección? Y aquí estamos. ¡Nos hemos dedicado a destruir para reconstruir!".

Desfile de Alvarno, septiembre de 2021.

Sus propios pantalones En la pasarela hay prendas fáciles de reconocer, pero otras debutan con mucha fuerza. Algunas prendas se transforman y otras se remodelan. Un abrigo que vimos en 2017 cede su encaje de perlas a una cazadora vaquera pero en otras ocasiones lo que cambian son los botones o los bordados. Su icónica bandera de tejidos sigue viajando con ellos. Terciopelo, tul, organza, lana fría, sedas y lentejuelas marcan la nueva colección, que es deslumbrante. "Brillo, brillo y brillo, hay mucho brillo porque queríamos trasmitir a la gente nuestro sueño", dicen. Un brillo acentuado con las joyas vintage de la casa Bárcena: Broches en forma de animales del siglo XIX, de principios del siglo XX, Art’ Decó de platino y brillantes; un choker de los años 30; una hebilla en forma de lazo del siglo XIX de oro, plata y diamantes utilizado en forma de cinturón; collares y gargantillas del siglo XIX; y unos pendientes del siglo XIX, un joyero tan deseable como la colección. Pero también hay novedades, como los pantalones vaqueros. "Pero renovados, jugando con los bolsillos, y en 'cargo', que es uno de nuestros símbolos. Hemos utilizado hasta nuestros propios vaqueros, rompiéndolos para hacer otros distintos, y los ha lucido Mayka Merino. Las chicas del taller nos decían, ¡pero queréis matarnos!", dice Álvaro. Desfile de Alvarno, septiembre de 2021. Desfile de Alvarno, septiembre de 2021.

El recuerdo de Karl Lagerfeld Muchas de las prendas nuevas son piezas únicas, pero aceptarán encargos para hacer con cualquier otro tejido. La filosofía de la casa es 'Renovarse o morir', el éxito está en el cambio, en estar en constate movimiento. Ya lo decía Heráclito: 'No hay nada permanente, excepto el cambio'. Y Karl Lagerfeld. "Karl decía que el cambio es la manera más saludable de sobrevivir", añaden, ya que ambos trabajaron codo con codo con el káiser de la moda. Desde entonces a ahora han cambiado muchas cosas. "Las redes sociales lo han transformado todo. La gente quiere vestirse de otra manera, romper los códigos del lujo, del protocolo, combinar ropa cara con otra low cost. ¡Antes la calle se fijaba en la moda, ahora la moda se fija en la calle". Desfile de Alvarno, septiembre de 2021. Desfile de Alvarno, septiembre de 2021.