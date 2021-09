El Liceu obre la temporada amb una òpera sobre la fidelitat i l'amor

El Gran Teatre del Liceu obrirà de la temporada del 175è aniversari amb 'Ariadne auf Naxos', amb música de Richard Strauss i llibret de Hugo von Hofmannsthal, que estarà a l'escenari del Gran Teatre del 22 de setembre al 4 d'octubre, gairebé 19 anys després de la darrera representació, el 2002.

El director artístic ha indicat que és una obra "irresistible, impertinent" i vigent que tracta temes com l'amor i el debat sobre la fidelitat. La posada en escena és de Katie Mitchell, qui situa l'obra a l'actualitat, i Joan Pons dirigirà l'Orquestra Simfònica.



García de Gomar ha dit que és una òpera "excepcional poc conreada" al Gran Teatre del Liceu, ja que només s'han vist 24 funcions del muntatge. Apunta que posa diversos binomis en tensió: entre la veritat i l'artificialitat, la realitat i la ficció, i el tràgic i el còmic.

Argument

L''Ariadne auf Naxos' de Katie Mitchell, directora teatral, planteja la història de l'home més ric de Viena, que ha encarregat una òpera seria a un jove compositor, a més de convidar-hi un grup d'actors de la commedia dell'arte. Mentre demana que actuïn tots a la vegada, Zerbinetta intenta convèncer la tràgica Ariadne que els homes són tots iguals i fins i tot intercanviables, posant en el punt de mira qüestions relacionades amb la fidelitat, la sexualitat i la presentació pública d'homes i dones.



Com s'ha explicat a la roda de premsa, la directora introdueix un matís en el personatge d'Ariadne, ja que no només és abandonada per Teseu a Naxos, sinó que també està embarassada. Així mateix, apareix un personatge de gènere fluid. "El nostre paper són no binari i són de gènere fluid o neutre", han destacat Samantha Hanley i Paula Murrihu, que es posen en la pell de la compositora.