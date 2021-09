El Govern encara la Diada pensant en la taula de diàleg

El govern català vol traslladar la força de la mobilització independentista de la Diada a la taula de negociació prevista per finals de la setmana vinent per pressionar l'Estat. Tant el president, Pere Aragonès, com la majoria dels seus consellers aniran a la manifestació de l'ANC d'aquest dissabte. Posteriorment participaran en l'homenatge a Pau Casals, en el 50 aniversari del seu discurs davant l'ONU.

Homenatge a Pau Casals El Govern i el Parlament dedicaran els actes institucionals de la Diada al músic català Pau Casals i a "la seva defensa de Catalunya, les seves institucions i la pau" segons ha explicat la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja. L'acte central serà el vespre del dia 11 davant les Quatre Columnes de Puig i Cadafalch, a Montjuïc, on diversos joves artistes homenatjaran Pau Casals i reivindicaran "els valors de pau, justícia, llibertat dels pobles, la cultura catalana i la fraternitat". “Enguany els actes de la #Diada2021 estaran dedicats a Pau Casals, per la seva defensa de Catalunya, de les nostres institucions i de la pau. Commemorem així el 50è aniversari del discurs a l'ONU, on va presentar l'himne de l'organització pronunciant les paraules "I am a catalan". pic.twitter.com/JB7HhSoPGH“ — Pere Aragonès i Garcia �� (@perearagones) September 7, 2021 El cartell de la Diada porta per lema una frase pronunciada per Casals: 'Som fulles d'un mateix arbre i l'arbre és la humanitat'. La imatge reprodueix un mural fet per Lily Brick a Penelles, a la Noguera. “Els actes institucionals de la #Diada2021 estaran dedicats a Pau Casals coincidint amb el 50 aniversari del seu discurs a l'ONU. L'acte central serà al vespre, a Montjuïc | @RTVECatalunya pic.twitter.com/HjGi1Dj9OC“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 7, 2021 L'espectacle està té Marta Bayarri com a directora artística i Jofre Bardagí com a director musical. S'hi podrà veure mostres de música, pintura, dansa fetes per representants de diferents generacions, especialment a través de joves actors i actrius. Alguns dels artistes presents seran Elena Gadel, Andrés Corchero, Cris Juanico, Natàlia Barrientos, Guim Puig, Paula Vicente, el Cor de Noies de l'Orfeó Català, Aurora Bauzà i Pere Jou, entre altres.

Actes institucionals Els actes institucionals de la Diada han arrencat aquest dijous 9 de setembre a El Vendrell, municipi natal de Casals, on s'ha fet el lliurament de les Medalles d'Or de la Generalitat. Aragonès les ha lliurat a familiars d'Arcadi Oliveres i de l'oceanògrafa Josefina Castellví. La cerimònia s'ha celebrat a la plaça Bach del municipi, davant del monument de Josep Maria Subirachs dedicat a Casals. “�� El #president @perearagones ha encapçalat l’acte de lliurament de la Medalla d’Or de la Generalitat a Arcadi Oliveres, a títol pòstum, i a Josefina Castellví pic.twitter.com/aciSoUwqGW“ — Govern. Generalitat (@govern) September 9, 2021 El divendres 10 de setembre el Parlament lliura les seves Medalles d'Or, dedicades a tots els "represaliats" a la causa general contra l'independentisme. A l'acte només hi assistirà una representació dels afectats. Al vespre el president de la Generalitat farà el tradicional missatge institucional per la Diada des del recinte modernista de Sant Pau, a Barcelona. “▶️ #Portaveu @patriciaplaja: "El dia 11 el #Govern farà l'ofrena davant el monument de Rafael Casanova. A la tarda, diferents membres del Govern assistiran a la manifestació. Al vespre hi haurà l'acte institucional de la #Diada2021 a les Quatre Columnes de Puig i Cadafalch" pic.twitter.com/Jfk412VoT5“ — Govern. Generalitat (@govern) September 7, 2021 Els actes de l'11-S començaran al matí amb l'ofrena a Rafel de Casanova. EL president també assistirà a l'acte institucional a Josep Irla, al cementiri de Sant Feliu de Guíxols. A la tarda Aragonès i gran part dels consellers assistiran a la manifestació independentista convocada per l'ANC.