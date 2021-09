Salut posposa a l'octubre l'obertura de l'oci nocturn

Salut continua sense posar data a la reobertura de l'oci nocturn. Els empresaris del sector confiaven que la reunió amb el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, servís per avançar en un pla que permetés als locals tornar a aixecar la persiana, però des del Departament mantenen la prudència i no posen cap data de referència. A hores d'ara, diuen des del Govern, la prioritat és accelerar la vacunació entre la població més jove i garantir una tornada segura a les escoles i a les universitats. Això vol dir, segons la secretària de Salut Pública Carmen Cabezas, que no es plantejaran canvis fins que d'aquí a unes setmanes es pugui avaluar l'impacte que ha tingut l'inici del curs.

Els empresaris han desconvocat la protesta que seguien des de la setmana passada a la plaça Sant Jaume de Barcelona a l'espera que les converses amb la Generalitat fructifiquin. Aquest dimarts es reuneixen amb el Departament d'Empresa per explorar la possibilitat d'habilitar una nova línia d'ajuts per al sector que porta un any i mig sense poder treballar amb regularitat. En paral·lel, la patronal Fecasarm ha interposat un recurs contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de no suspendre la limitació horària de l'oci nocturn i mantenir el tancament a dos quarts d'una de la matinada.

La patronal havia sol·licitat que els establiments a l'aire lliure poguessin tancar a dos quarts de quatre de la matinada i els bars i restaurants a dos quarts de dues del migdia. Segons Fecasarm, la Generalitat no ha justificat els motius científics per continuar amb les limitacions.