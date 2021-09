Cada vez es más normal que los famosos muestren imágenes de su vida familiar en Instagram o Tik Tok, e incluso de sus hijos, algo que antes estaba prácticamente vetado. Desde el confinamiento hemos visto de todo y sobre todo hemos visto a los famosos posar, cantar, cocinar y bailar. Amelia Bono y Raquel Meroño, ganadora de MasterChef Celebrity 5 y ahora actriz de 'Servir y proteger', han pasado momentos muy divertidos con los peques de la casa haciendo famosas coreografías. Y ahora es Shakira, la pantera de la música, la que se graba con sus dos hijos en un divertido vídeo. Suena 'In Da Getto', el temazo de J.Balvin con Skrillex, y se ponen a bailar con la misma 'coreo'. Milan, de 8 años, y Sasha, de 6, son conscientes de que su madre es un ídolo de masas y que tiene una fama internacional, como cantante y como bailarina, dos profesiones que en su caso están estrechamente unidas.

Los famosos, entre ellos muchos cantantes y amigos de Shakira, como Olga Tañón, han enloquecido en redes. "!Qué hermosura!", dice el cantante colombiano Carlos Vives y la actriz colombiana Xilena Aycardi dice: "¡Dios mioooooo eso es pura sangre barranquilleraaaaaa!! ESPECTACULAR como bailan!". Hasta el mismo J.Balvin ha visto el vídeo y le da las gracias a Shakira por la promoción que le hace. "¡Gracias, reina!", le dice. El vídeo es un exitazo y ya hay algunos, y algunas, que han dicho que les ha sabido a poco y que quieren más.

En estos meses hemos visto a Milan y Sasha en la cuenta de Instagram de Shakira. Así sabemos que a ambos comparten con su madre el gusto por bailar y los deportes acuáticos, como el surf. El pequeño, Sasha, se inició en este deporte hace poco: tomó su primera clase el 8 de junio, precisamente el Día Mundial de los Océanos. Shakira y Piqué llevan juntos una década. La prensa aireó su noviazgo en 2011 y dos años después, en enero de 2103, nació Milan (sin acento) en Barcelona. La pareja le dio un hermanito dos años más tarde y en enero de 2015 nació Sasha.

Problemas con Hacienda

Este verano han veraneado en Bahamas, un lugar perfecto para practicar surf y submarinismo. Pero un lugar polémico. Precisamente unos días antes toda la prensa contaba que la cantante había intentado desmontar la acusación de fraude fiscal a través de un certificado de residencia permanente en Bahamas. Sus abogados defendieron que, hasta 2015, su presencia en España no superó los 183 días anuales que la obligaban a tributar en este país. La comparecencia tuvo lugar el 8 de julio ante la titular del juzgado de instrucción número dos de Esplugues de Llobregat (Barcelona), que la investiga por defraudar presuntamente 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014. La denuncia de la Fiscalía se basa en informes de la Agencia Tributaria que sostienen que la cantante eludió el pago de impuestos a la Hacienda española simulando que no residía en este país y ocultando su renta a través de un entramado societario con sede en paraísos fiscales. Sin embargo, el perito fiscal designado por Shakira argumenta que, durante los ejercicios investigados, esta disponía de un certificado de residencia permanente en Bahamas, una acreditación que los inspectores de la Agencia Tributaria no reconocen a efectos de residencia fiscal, según informa EFE.